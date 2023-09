1973-2023: Miniconf festeggia 50 anni di attività

Arezzo, 21 settembre 2023 – Era il 1973 quando l’attuale Presidente Giovanni Basagni decise di creare una prima collezione di camicie da bambino e dare così il via a quella che sarebbe stata l’avventura di Miniconf.

Sono passati 50 anni da quel giorno: oggi l’azienda è tra le realtà leader a livello internazionale (fra le prime 10 nel mondo) nel settore dell’abbigliamento bambino, con i brand di proprietà iDO, Sarabanda e Minibanda e i marchi in licenza Superga Kidswear e Ducati.

Miniconf ha scelto di festeggiare questo importante anniversario con chi, in questi 50 anni, ha condiviso parte della sua storia e del suo successo: venerdì 22 settembre alle ore 18.30, infatti, l’azienda celebrerà i 50 anni di attività insieme a circa 500 ospiti tra dipendenti, pensionati e collaboratori esterni. L’evento avrà luogo presso il Lanificio di Stia (AR), una location significativa che si inserisce all’interno della tradizione tessile toscana e che ha contribuito a scrivere una pagina importante della storia della Valle del Casentino, territorio a cui Miniconf è legata a doppio filo.

Ma questo è solo uno dei progetti speciali attivati da Miniconf per celebrare il proprio anniversario.

In occasione dell’ultima edizione di Pitti Immagine Bimbo, infatti, l’azienda ha presentato con un esclusivo fashion show una collezione di camicie in edizione limitata, ispirata alle prime storiche produzioni di camicie e alla campagna Miniconf degli anni ‘80 “6 camicie per 6 gemelli”, che vide protagonisti i 6 gemelli Giannini.

La nuova capsule è stata realizzata in collaborazione con gli studenti del Polimoda di Firenze ed è diventata oggetto di una campagna di crowdfunding a sostegno della Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer (https://donazioni.fondazionemeyer.it/campagne/miniconf_x_meyer )

L’azienda ha inoltre organizzato un Open Day, durante il quale ha aperto le porte alle famiglie dei dipendenti e al territorio. Ha attivato una collaborazione con il Centro Italiano della Fotografia d’autore di Bibbiena, aderente alla Fiaf, per dar vita ad una vera e propria mostra fotografica permanente all’interno dell’azienda.

A metà ottobre, infine, verrà lanciato l’ultimo dei progetti celebrativi del 50°anniversario, realizzato in collaborazione con il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna. L’iniziativa ha come obiettivo quello di avvicinare i bambini alla natura e al Parco, insegnando loro come prendersi cura delle piante e, di conseguenza, del territorio.

Un traguardo importante, quello del mezzo secolo, che Miniconf ha deciso di festeggiare proprio con progetti che vedono al centro le persone e il legame speciale con il territorio, da sempre cuore pulsante dell’azienda.