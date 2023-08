Volterra, ritorno al tempo che fu In scena la rievocazione ’AD 1398’

di Ilenia Pistolesi

È una città fiera antica, che ha conservato un centro medievale praticamente intatto, fra le antiche bozze e i palazzi che svettano in un cunicolo di viuzze. Volterra (Pisa) torna a celebrare domani, e domenica 20 agosto, i suoi fasti Trecenteschi con la super collaudata manifestazione di rievocazione storica ‘AD 1398’, un viaggio a ritroso nei secoli dove il pubblico potrà rivivere una tipica giornata dell’epoca medievale. E così dame, cavalieri, musici e sbandieratori animeranno il centro della città e il suo parco archeologico. I migliori gruppi di animazione medievale a livello nazionale, gruppi cittadini e contrade, saranno una voce che parlerà all’unisono per ricreare l’atmosfera che regnava in città nel medioevo. Un passato che continua a riecheggiare nelle architetture del ventre storico e che permetterà al visitatore di tuffarsi in un’era ricostruita in maniera fedele e genuina. ll centro storico, dove troneggia piazza dei Priori con i suoi palazzi, si animerà di un passato mai sopito attraverso spettacoli ricchi di colori e musiche, mentre nel parco archeologico prenderà vita la cadenza della campagna: il villaggio con i suoi abitanti, i pastori, l’eremo dei frati, gli animali domestici e gli accampamenti militari accoglieranno i visitatori che potranno assistere a spettacoli d’armi e falconeria. Uno spazio sarà dedicato ai bambini.

Nel parco di Castello, il punto più alto della città dove si trovano i resti dell’acropoli etrusco-romana, ecco il villaggio medievale, gli accampamenti degli armati, i giochi di falconeria. Nel centro storico della città, tanti giochi per bambini, la scuola di pittura, gli artigiani al lavoro e la dogana del sale. Nel corso delle due domeniche, dalle 11 alle 23, si succederanno spettacoli di musica, danza, giocoleria, giochi di bandiere, cortei, tornei di cavalieri, tiro con l’arco e con la balestra.

"A 25 anni di distanza dalla prima edizione, siamo di nuovo qui per Volterra AD 1398 - spiega Claudia Bolognesi, direttrice del consorzio turistico di Volterra, ente fra gli organizzatori della rievocazione storica - La festa dell’anno scorso, dopo due anni di stop dovuti alla pandemia, è stata una delle migliori per i numeri e per l’atmosfera giocosa e rilassata che si respirava. Ci auguriamo che per l’edizione 2023 i risultati siano altrettanto positivI. È una festa corale, cui partecipa tutta la città e che, negli anni, è diventata la motivazione di viaggio di molti turisti".

Per info e prenotazioni: Consorzio turistico Volterra 058887257 [email protected]