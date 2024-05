Vitiano, 11 maggio: torna il Cammino alla “Traccia” di San Francesco e Croce di San Valentino

Arezzo, 9 maggio 2024 – Storia, natura, spiritualità e cammino sono gli ingredienti principali della giornata di sabato 11 maggio 2024 a Vitiano (Arezzo), per la quarta edizione del Cammino alla "Traccia" di San Francesco e alla Croce di San Valentino.

L’iniziativa è promossa come di consueto dall’a.s.d. Centro Sportivo di Vitiano, con la collaborazione del Centro Sportivo Italiano - Comitato di Arezzo, dei Cavalieri per caso in Valdichiana e della Squadra di Caccia La Torre 87, al fine di riscoprire i principali luoghi d’interesse storico e naturalistico ubicati nei colli sopra il centro abitato di Vitiano.

La camminata, con partenza dal campo sportivo collocato lungo la S.R. 142, passerà accanto alla Chiesa di San Martino, attraverserà l’antico borgo del Fondaccio fino ad arrivare a Vitiano Vecchio, poi al suggestivo castello medievale di Vitiano, oggi località “la Torre” e alla Spada nella Roccia, ricordo di Cosimo Serristori, che abitava alla Torre, abbandonò la vita mondana e vestì l'abito monastico.

Il gruppo proseguirà transitando accanto alla "Spada di Cosimo Serristori", conficcata in una grossa roccia a ricordo della conversione del celebre nobile fiorentino, dalla precedente vita travagliata. L'altra tappa sarà la “Traccia” di San Francesco, una sorgente perenne, che secondo la tradizione tramandata localmente da più di sei secoli, fu fatta scaturire dal Santo di Assisi per abbeverarsi mentre percorreva il sentiero. La leggenda narra che dopo che Francesco ebbe pregato il Signore, il suo asinello diede una testata nella roccia ed una zampata in terra, facendo così zampillare la sorgente. Un simile miracolo, narrato da Tommaso da Celano nella sua “Vita di San Francesco”, è stato dipinto da Giotto nella Basilica di Assisi. Di certo appare molto probabile che nei suoi frequenti spostamenti tra le Celle di Cortona e La Verna, San Francesco si sia fermato a pregare proprio nella piccola chiesa di San Valentino, della quale oggi restano solo le fondamenta, ma la cui presenza è tramandata da una croce eretta dai vitianesi su ciò che rimane della costruzione.

In questo luogo incantevole, con tracce preistoriche, etrusche, romane e medievali, e da dove si gode una vista mozzafiato su tutta la Valdichiana fino al Trasimeno, sarà distribuita una ricca merenda, a cura dei volontari del Centro Sportivo di Vitiano presieduta da Franco Bolognini, e delle associazioni coinvolte. Al termine della manifestazione seguirà un momento di preghiera e riflessione. Lungo il percorso la storia e gli aneddoti saranno raccontati dallo storico locale Santino Gallorini, che da anni si prodiga con studi storici e pubblicazioni per tramandare i valori del territorio. Quest’anno aderisce e supporta l’iniziativa anche il gruppo Cammini e promozione del territorio del C.S.I. Arezzo coordinato da Nicola Meacci.

Programma: ritrovo al Campo sportivo di Vitiano alle ore 13:45 per le iscrizioni e il versamento del contributo di 8 € (gratuito per i bambini sotto i 12 anni), la quota comprende l’iscrizione, la merenda e l’assistenza durante il percorso; la partenza è alle ore 14:30. Il percorso è di 9 km complessivi, di tipo escursionistico con alcuni tratti in salita. Sono consigliati abbigliamento e calzature a sentieri sterrati. In caso di maltempo la seconda data prevista è per sabato 18 maggio.

Per informazioni e prenotazioni telefonare o inviare messaggi anche Whatsapp a: Massimo 329 7245630, Andrea 338 3133242, Roberto 366 3852862.