Visita gratis le mostre del Pecci a Prato: Eccentrica e Lina Pallotta

Dalle 10 alle 19 di oggi sarà possibile visitare al Centro Pecci tutte le mostre in corso gratuitamente. Un’opportunità per il pubblico di scoprire ’Eccentrica. Le collezioni del Centro Pecci’ e la mostra di Lina Pallotta ’Volevo vedermi negli occhi’.

’Eccentrica’ presenta in modo permanente una selezione di 50 opere della collezione del museo con un progetto dello studio Formafantasma. Alle 16 si terrà una visita guidata gratuita su prenotazione, grazie al sostegno di Unicoop Firenze (il link per prenotare è https:centropecci.ititeventivisite-guidate-gratuite-con-unicoop). ’Volevo vedermi negli occhi’ è invece la prima personale in un’istituzione pubblica italiana della fotografa Lina Pallotta che, dagli anni ’80, ha lavorato a vari progetti con un’accentuata attenzione politica ed etica, riconoscendo alla fotografia un forte compito sociale. Un altro progetto da visitare è ’Raccolte in vista’, una valorizzazione dell’archivio del museo attraverso libri d’artista, edizioni e manifesti acquisiti attraverso il Centro di informazione e documentazione e nelle collezioni museali.