Arezzo, 3 dicembre 2024 – Ancora pochi giorni di attesa e poi finalmente scatterà l’ora della seconda edizione di “VINICOLI - degustazioni nel cuore di Anghiari”, evento in programma dal 6 all’8 dicembre. Tre giornate da non perdere, dedicate ai vini pregiati e alle eccellenze gastronomiche del nostro territorio (e del panorama nazionale), passeggiando in uno dei Borghi più belli d’Italia e d’Europa, attraverso un itinerario che permetterà ai consumatori di incontrare professionisti del settore e di vivere al meglio l’esperienza. Una sinfonia di sapori e tradizioni, con tante iniziative all’insegna della qualità, in un percorso fatto di scorci e di degustazioni.

L’iniziativa enogastronomica VINICOLI è inserita nel progetto regionale “Vetrina Toscana”, promosso dalla Regione Toscana, coordinato da Toscana Promozione, realizzato a livello provinciale da Confesercenti e Confcommercio con il contributo di Unioncamere Toscana e Camera di commercio di Arezzo e Siena, finalizzato alla promozione di una rete aperta di produttori, botteghe e ristoratori toscani, che si riconoscono in un comune manifesto dei valori, offrendo prodotti, ricette tipici del nostro territorio.

La sera di giovedì 5 dicembre al Ristorante La Nena si terrà la cena inaugurale, “incontro a tavola tra vino e chianina” (con prenotazione obbligatoria), mentre sarà possibile partecipare al percorso degustativo nei giorni successivi (6-8 dicembre). Possibilità di prenotare online su www.vinicoli.it o di iscriversi sul posto, nei tre info-point dislocati per Anghiari dove è previsto anche l’acquisto del carnet dei vini (costo in base al numero degli assaggi richiesti).

Questi i quattro step che caratterizzeranno il percorso degustativo:

“Calici di vita - bollicine e antipasti” ai Giardini del Vicario. ONAS e ONAF introduzione alla norcineria e all’arte casearia. Panoramica di spumanti. Piatto previsto in abbinamento: ribollita, lombetto e crostino. Orari: venerdì 6 dicembre 17:00 – 19:00, sabato 7 dicembre 11:00 – 13:00 e 17:00 – 19:00, domenica 8 dicembre 11:00 – 13:00.

“I grandi assaggi - bianchi, rosati, macerati e primi piatti” alla Cantina del Granduca piatto previsto in abbinamento polenta al ragù della cantina, al Feudo del Vicario piatto previsto in abbinamento pappa al pomodoro con porcini. Orari: venerdì 6 dicembre 19:00 – 21:00, sabato 7 dicembre 12:00 – 14:00 e 19:00 – 21:00, domenica 8 dicembre 12:00 – 14:00

“Le icone del vino - rossi, schiacciate e secondi piatti” da Il Pizzicagnolo piatto previsto in abbinamento ciaccia calda con salsiccia, peperoni e cipolla, al Bistrot Talozzi piatto proposto in abbinamento peposo e fagioli all’uccelletto. Orari: venerdì 6 dicembre 20:00 – 22:00, sabato 7 dicembre 13:00 – 15:00 e 20:00 – 22:00, domenica 8 dicembre 13:00 – 15:00

“Dolce palato – distillati, delizie e Dj set” al Bar Teatro. ANAG propone panoramica di distillati. In abbinamento cioccolata artigianale e prodotti natalizi in collaborazione con Antico Forno Bindi. Orari: venerdì 6 dicembre 21:00 – 23:00, sabato 7 dicembre 14:00 – 16:00 e 21:00 – 23:00, domenica 8 dicembre 14:00 – 16:00

Tutti i dettagli, il modulo di prenotazione e la selezione di vini su www.vinicoli.it. Il 6, il 7 e l’8 dicembre ad Anghiari si terranno tantissime iniziative per vivere al meglio l’esperienza e apprezzare la qualità di prodotti proposti. Tra queste le aree tematiche dedicate allo shopping di prodotti locali, l’area birre artigianali con il Cacciucco della Nena al Caffè dello Sport, l’area pinse artigianali alla Pizzeria Il Quadrifoglio, l’area piadine artigianali alla Piadineria Al59, l’area Street Food, distillati e cocktail in Piazza IV Novembre e l’area dedicata all’assaggio di una selezione di oli extra vergine a cura di AICOO accostati ai pani artigianali dell’Antico Forno Bindi.

Tra le iniziative da non perdere segnaliamo anche l’appuntamento “Teatro con il Calice – Vino, Amore mio” in programma l’8 dicembre all’Auditorium Mascagni (con Alessia Martinelli, Enrico Paci - Produzione MEDEM a.p.s.), le passeggiate con calice di vino a cura di Ilaria Lorenzini e la presenza di domenica in Piazza Baldaccio e sotto la Galleria Magi di “Memorandia – le cose che raccontano”.

Senza dimenticare le Masterclass che si terranno a Palazzo Pretorio, in Piazza del Popolo:

“vini e salumi – partendo dall’antica vasca vinaria romana scopriamo vini e salumi del territorio” a cura di ONAS, Retrogusti e Beba Wine in programma sabato 7 e domenica 8 dicembre, in entrambe le giornate dalle ore 16:00 alle ore 17:00

“vini e formaggi – scopriamo vini e formaggi di confine fra Toscana e Umbria” a cura di ONAF Siena-Arezzo, Retrogusti e Beba Wine in programma sabato 7 e domenica 8 dicembre, in entrambe le giornate dalle ore 18:00 alle ore 19:00

Orari, programma completo, dettagli e modulo prenotazione nel sito www.vinicoli.it

Vinicoli è organizzato dal Comune di Anghiari in collaborazione con Ente Mostra, Proloco e CCN Vie di Anghiari, con il sostegno di Camera di Commercio di Arezzo-Siena e Banca di Anghiari e Stia, in collaborazione con Confesercenti, Confcommercio, CNA, Confartigianato e di prestigiose associazioni del settore eno-gastronomico, grazie al sostegno di importanti sponsor. Direttore artistico Timoteo Boncompagni.