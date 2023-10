“Verde come la linfa”, dipinti disegni e poesie di Francesco Sandrelli

Arezzo, 3 ottobre 2023 – Si inaugura il 7 ottobre alle 17.30 al Circolo Culturale Gino Severini la mostra in memoria di Francesco Sandrelli “Verde come la linfa”; una scelta di dipinti a olio, disegni a matita e poesie che l’artista ha realizzato nel corso della sua lunga attività.

La presentazione è a cura della scrittrice Isabella Bietolini mentre Maria Sandrelli, Alba Bartoli, Riccardo Vannuccini e Lorenzo Sandrelli leggeranno alcune poesie.

“Verde come la linfa” infatti è il titolo di una raccolta di liriche che l’artista ha poi pubblicato singolarmente in diverse collane di autori vari e che in questa sede faranno da accompagnamento al racconto pittorico, in un rilancio continuo tra parola e segno.

I quadri come le poesie di “Verde come la linfa” rimandano all’amore per la natura e per le piccole cose, alla nostalgia e allo sgomento, al reale e all’indefinibile. Nelle opere scelte risuona la ricerca di una quiete sempre agognata e mai veramente raggiunta, il sogno e la speranza che per tutti ci sia un luogo aperto e accogliente.

La mostra curata dall’Associazione Culturale Francesco Sandrelli che si propone di diffondere i lavori di Francesco e nello stesso tempo di promuovere giovani artisti e attività culturali e sociali, è realizzata in collaborazione con il Circolo Culturale Gino Severini e con il patrocinio del Comune di Cortona.

«L’Amministrazione comunale è lieta di patrocinare questo evento - dichiara il sindaco di Cortona, Luciano Meoni - è una iniziativa che vuole contribuire a coltivare la memoria e ad onorare le opere di Francesco Sandrelli. Siamo fiduciosi che i nostri concittadini e anche i visitatori potranno conoscerne la produzione e l’impegno».

«Siamo molto felici di inaugurare la prima mostra in memoria di Francesco per onorare la sua opera artistica e poetica e così onorare la sua persona. Perché Francesco era un artista e in quanto tale anche per lui l’arte coincideva con la vita. L’arte, la pittura e la poesia in particolare, erano un’esigenza profonda per esprimere il suo essere e il suo mondo intimo e visionario; erano anche un atto di resistenza e di resilienza nei confronti di una società che percepiva estranea perché troppo intrisa dalle logiche del profitto, lontana dai bisogni reali dell’uomo e della natura. Dipingere e scrivere erano così atti di lotta per rispondere a quel dolore che quel senso di estraneità e a volte di ingiustizia portava con sé - spiega Maria Sandrelli, dell’associazione cultura Francesco Sandrelli - Questa mostra è allora un primo omaggio all’opera di Francesco e a tutti i visionari che come lui sognano il proprio posto nel mondo. Un ringraziamento va al Circolo Culturale Gino Severini che ospita la mostra ‘Verde come la linfa” nei suoi locali e al Comune di Cortona che ha patrocinato l’iniziativa».

A questo primo evento, seguirà l’apertura della sede dell’associazione culturale a lui dedicata in cui verrà allestita una mostra permanente e sarà sede di attività culturali e sociali. Ad oggi stiamo ancora aspettando la riconsegna dei locali, che saranno sede dell’associazione, da parte del Comune di Cortona che si è impegnato a riconsegnarli alla nostra famiglia a cui appartengono, entro la fine dell’anno.

Francesco Sandrelli (07.07.1969 – 24.03.2023) artista, pittore e poeta ha iniziato a dipingere fin da bambino e si è formato alla scuola di pittura Martenot di Firenze e poi a Roma, Bologna e Milano. Ha iniziato a esporre fin dagli anni novanta in collettive e personali. Le sue opere sono state in mostra a Mosca, San Pietroburgo, New York, Miami, Parigi, Canada, Roma, Firenze, Palermo, Napoli; i suoi lavori sono presenti anche in vari volumi di arte contemporanea. Artista poliedrico ha realizzato libri di pittura e ha inoltre scritto racconti e poesie pubblicate in varie collane, l’ultima raccolta di liriche e disegni “La casa nella foresta” è edita da Dantebus (2022).

“Verde come la linfa” dipinti, disegni e poesie

VERNISSAGE SABATO 7 OTTOBRE ore 17.30

Circolo Culturale Gino Severini

Piazza Signorelli, 12 – Cortona

Apertura mostra 7-8 ottobre ore 10.30-12.30/ 16.00-18.00

Luned 9 e martedì 10 chiuso

11-12 ottobre ore 10.30-12.30/16.00-18.00

13 ottobre ore 10.30-12.30/15.00-17.00