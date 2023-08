Venerdì 18 agosto si inaugura la 61^ Cortonantiquaria

Arezzo, 16 agosto 2023 – Il ritorno della lirica in piazza, l’omaggio a Battisti-Mogol, il musical Mercante di Venezia, la voce di Walter Sterbini. Ecco gli spettacoli in programma per la 61^ Cortonantiquaria. Taglio del nastro con lo stilista Giuseppe Angiolini

È tutto pronto per la 61^ edizione di Cortonantiquaria, venerdì 18 agosto alle 17,30 si terrà la cerimonia di inaugurazione con gli interventi istituzionali e a seguire il taglio del nastro a cui prenderà parte lo stilista Giuseppe Angiolini. Sono oltre 20 gli espositori presenti a questa edizione che dal 19 agosto fino al 3 settembre accoglieranno il pubblico negli stand del Centro convegni Sant’Agostino. Fra le iniziative che arricchiscono questa manifestazione c’è la mostra «Livorno, l’eredità della pittura macchiaiola da Ulvi Liegi a Oscar Ghiglia», visitabile negli ambienti di via Guelfa 45, di fronte alla sede espositiva principale.

Come nelle precedenti edizioni, Cortonantiquaria propone un programma di spettacoli, con fulcro piazza Signorelli, dove sarà allestito il palcoscenico per gli eventi musicali. Gli appuntamenti prendono il via il 23 agosto alle 21,30 con «La Traviata», a cura di International Opera Florence (Ingresso con biglietto acquistabile all’Infopoint Cortona: 0575 637274 - [email protected]); Giovedì 24 Agosto alle 21.30 è il turno dell’omaggio a Battisti-Mogol con i musicisti di «Canto Libero» (Ingresso libero); Venerdì 25 Agosto alle 18.30 si terrà la presentazione del libro «Il Tredicesimo Simbolo», con la presenza dell’autore Arnaldo Pavesi e l’introduzione di Nicola Caldarone. L’incontro ad ingresso libero si terrà nel Chiostro del Centro Convegni S. Agostino.

Venerdì 25 Agosto alle 21.30 si torna in piazza Signorelli con il musical della compagnia Innuendo «Il Mercante di Venezia» (Ingresso con biglietto acquistabile all’Infopoint Cortona: 0575 637274 - [email protected]); sabato 26 Agosto alle 21.30 appuntamento ad ingresso libero con Walter Sterbini in «Una Piazza per Cantare». Domenica 27 Agosto alle ore 18.00 un momento per conoscere la mostra: «Livorno. L'eredità della pittura macchiaiola da Ulvi Liegi a Oscar Ghiglia», grazie all’incontro di approfondimento con la curatrice Simona Bartolena, nel chiostro del Centro Convegni S. Agostino a Ingresso libero.

Gli spettacoli si concludono domenica 27 Agosto alle 21.30 con la serata di gala del Premio Cortonantiquaria 2023 che sarà consegnato al professor Vittorio Sgarbi, critico e storico dell'arte, saggista, politico, personaggio televisivo, opinionista e collezionista. Uno speciale riconoscimento per la carriera artistica sarà assegnato a Francesco Santucci, compositore e primo sax orchestra RAI. L’appuntamento è in piazza Signorelli ad ingresso libero.

Fra i momenti «doc» della 61^ Cortonantiquaria c’è da segnalare quello di Venerdì 1 Settembre alle ore 18 con la tavola rotonda «Progetti di riforma delle norme sulla circolazione internazionale di opere d’arte», con la partecipazione di Stefania Bisaglia, Lia Montereale, Emanuele Spina e la moderazione di Furio Velona al chiostro del Centro Convegni S. Agostino, ingresso libero.

Cortonantiquaria, promossa dal Comune di Cortona, con l’organizzazione di Cortona Sviluppo si avvale del sostegno di Camera di Commercio, Banca Popolare di Cortona, Bonifiche Ferraresi, Studio Iureconsulti, con la collaborazione di Furio Velona Antichità.

ORARI: lunedì, giovedì e venerdì: 10.00-13.00, 15.30-20.00 martedì e mercoledì: 15.30-20.00 sabato e domenica: 10:00-20:00

INGRESSO: Intero Euro 8,00 | Ridotto Euro 5,00

Con il biglietto di Cortonantiquaria si ha diritto ad accedere alla mostra “Signorelli 500” presso il MAEC a ingresso ridotto e viceversa.

Si riconferma anche l’ingresso a biglietto ridotto per viaggiatori e turisti che giungono a Cortona con Trenitalia, partner tecnico dell’iniziativa, sia con convogli regionali, Intercity, che con Frecciarossa.