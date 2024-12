Valdo Spini “Sul colle più alto” a Levane

Arezzo, 19 dicembre 2024 – Cosa rende importante ed imprevedibile l’elezione del presidente della repubblica? Il ruolo che dura ben sette anni di fronte alla breve durata di molti governi italiani? Quale inquilino del Quirinale si è limitato ad un ruolo di rappresentanza quale invece è intervenuto in maniera politicamente più decisiva?

Questi sono alcuni dei quesiti al centro del libro di Valdo Spini “Sul colle più alto”, Solferino Editore. L’autore eletto al parlamento per otto legislature, ha ricoperto anche ruoli di governo, narra vicende storiche con precisione, essendo egli protagonista tra i protagonisti della politica italiana.

Il libro scorre piacevole tra l’elezione di ciascun capo dello stato, con interessanti richiami storici, alla fine di ciascun capitolo, sono raccolti ricordi personali ed aneddoti che rendono il testo particolarmente avvincente.

Ciascuna fase storica e politica testimonia le difficoltà dell’elezione al colle più alto e le motivazioni in base alle quali i partiti hanno scelto la persona per il Quirinale: sono state elette personalità che non avevano fatto battaglie politiche particolarmente cruente, e nemmeno i segretari di partito, piuttosto figure significative ma di secondo piano.

L’appuntamento per la presentazione del libro di Valdo Spini è venerdì 20 dicembre ore 18.00, sala Coop, via Venezia 22, Levane, l’evento sarà moderato dalla consigliera comunale di Montevarchi Chiara Masini.