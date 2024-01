Una settimana a porte aperte apre il nuovo anno di Proxima Music

Arezzo, 2 gennaio 2024 – Il nuovo anno di Proxima Music sarà aperto da una settimana dedicata alla scoperta della musica in tutte le sue declinazioni. La scuola aretina proporrà un ciclo di lezioni gratuite di canto e di strumento che, in calendario da lunedì 8 gennaio a sabato 13 gennaio, forniranno l’occasione di vivere un primo avvicinamento al mondo delle sette note. Gli incontri saranno rivolti ad aspiranti musicisti e cantanti di ogni età e, ospitati dalla sede di Proxima Music in via Severi, faranno affidamento sulla disponibilità di un gruppo con ventisei docenti che offriranno la possibilità di misurarsi in un nuovo percorso artistico capace di assecondare diversi interessi e passioni.

Le attività prenderanno il via già a partire dai più piccoli tra i tre e i sei anni che potranno vivere il laboratorio “Musichiamo” tra giochi, melodie, ritmi e esercizi finalizzati all’educazione ai diversi linguaggi musicali in modo divertente e inclusivo. La programmazione didattica di Proxima Music per bambini, ragazzi e adulti sarà strutturata tra il dipartimento di musica classica e il dipartimento di musica contemporanea con l’insegnamento di generi quali blues, rock, pop e jazz: entrambe le divisioni prevedono specifici corsi di canto e strumento (a corda, a fiato, a tastiera, a percussione e elettrici), con lezioni individuali e di gruppo per accompagnare in una crescita artistica dalle prime note alla formazione di più alto livello orientata a concorsi, audizioni o Conservatori. La preparazione individuale sarà arricchita dalla possibilità di misurarsi in una parallela esperienza collettiva attraverso l’ingresso nell’Orchestra Stabile Giovanile costituita all’interno della scuola o la partecipazione a progetti quali “Band Lab” e “Note Intrecciate” che prevedono la costituzione di gruppi rispettivamente di musica moderna e di musica da camera. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.proximamusic.academy, mentre per prenotare la lezione gratuita di prova è possibile scrivere a [email protected].