Una passeggiata teatrale al tramonto nella riserva di Ponte Buriano

Arezzo, 18 giugno 2024 – Una passeggiata teatrale al tramonto per famiglie nella riserva di Ponte Buriano. L’appuntamento è fissato per venerdì 28 giugno quando, dalle 21.00, è in programma un innovativo progetto rivolto a un pubblico di tutte le età dove sarà possibile vivere un avventuroso percorso tra natura e racconti. “Un fiume di storie perdute” è il titolo di un’iniziativa che, promossa dalla Fondazione Arezzo In Tour e da T-Rafting in collaborazione con l’associazione culturale Noidellescarpediverse, proporrà un itinerario lungo i sentieri della riserva di Ponte Buriano alle porte della città di Arezzo che sarà accompagnato da una guida qualificata e scandito dalle parole di un attore che indosserà le vesti di un “esploratore di storie”.

L’esperienza, adatta per bambini a partire dai cinque anni di età, prenderà il via con il ritrovo alle 21.00 al lago di pesca sportiva Palmiro da dove partirà una passeggiata semplice da intraprendere con abbigliamento adatto e con torce, con un percorso che passerà da alcuni degli scorci più affascinanti e meno conosciuti di una riserva sviluppata per circa sette chilometri lungo il fiume Arno in uno dei paesaggi di maggior bellezza e ricchezza del territorio aretino. La camminata sarà alternata da soste teatrali dove l’autore e attore Samuele Boncompagni dei Noidellescarpediverse racconterà storie tratte dalla letteratura di diversi angoli del mondo tra ponti, fiumi, acque, miti, leggende, mostri ed eroi, con uno stretto collegamento tra le parole e il contesto naturale circostante. L’appuntamento del 28 giugno di “Un fiume di storie perdute” sarà seguito da una seconda data fissata per venerdì 12 luglio; per ottenere ulteriori informazioni è possibile scrivere a [email protected], mentre le prenotazioni sono aperte dal sito di Discover Arezzo. «Questo progetto - commenta Boncompagni, - nasce con la volontà di far vivere un’esperienza unica nel suo genere: la magia dell’arte teatrale diventa lo strumento e il pretesto per una camminata notturna alla scoperta di un luogo ricco di fascino quale la riserva naturale di Ponte Buriano».