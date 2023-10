Un mese di letture gratis con "La Nazione" digitale

FIRENZE

Ecco un’occasione da non perdere: La Nazione regala un mese di abbonamento gratis al quotidiano della tua città in formato digitale, sfogliabile dove vuoi e quando vuoi sul tuo dispositivo. Una promozione unica in occasione del Festival Luce! organizzato da QN-Quotidiano Nazionale con La Nazione, il Resto del Carlino e Il Giorno in programma sabato 21 a Firenze nel Salone dei Cinquento di Palazzo Vecchio. Lo slogan dell’edizione 2023 è “Sintonizzati sul presente , progettiamo il futuro” per una giornata dedicata a nuove generazioni, ambiente, economia, sostenibilità, diritti civili, inclusione, coesione sociale e lavoro con ospiti speciali del mondo della cultura, del lavoro, della politica e dello spettacolo.

L’offerta promozionale comprende appunto un mese di abbonamento gratuito a La Nazione per essere essere sempre informati e aggiornati ogni giorno sulle notizie nazionali e su quelle della tua città attraverso un quotidiano storico e autorevole, radicato nel proprio territorio di riferimento, sempre al passo con i tempi. Ma non è tutto. L’accesso al giornate in formato digitale consentirà di poter vedere tutte le edizioni locali de La Nazione (presente come area di diffusione in tutta la Toscana, Umbria e provincia de La Spezia) che saranno consultabili tramite un pc e fino a tre dispositivi mobili (con App su smartphone e tablet).

Per accedere alla promozione e sfruttare questa opportunità unica – valida fino al 24 ottobre – è semplicissimo: basta digitare lanazione.itpromo-luce e seguire le istruzioni. Si può essere indirizzati allo stesso sito anche inquadrando il Qr Code pubblicato qui accanto. Buona lettura!