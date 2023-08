Un codice etico per garantire i diritti dei bambini in ospedale Il Codice Etico elaborato dalla Garante toscana dei minori Camilla Bianchi mira a tutelare i diritti di bambini e ragazzi in ospedale e a domicilio. Verrà adottato da tutte le strutture sanitarie per garantire loro un livello di assistenza uguale in tutta la Toscana.