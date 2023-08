Umbria Green, focus sull’ambiente Sguardo al futuro che ci aspetta

Un’estate di performance, eventi e dibattiti nel segno dell’ambiente e della sostenibilità. Entra nel vivo l’ottava edizione di “Umbria Green“, il festival a impatto zero dove la natura fa spettacolo grazie a un originale progetto artistico che punta dritto sulla sostenibilità e mette in rete esperti di energia e ambiente, scienziati, artisti e filosofi per raccontare il futuro.

Iniziata in primavera, la manifestazione propone da domani al 30 settembre il cuore del suo cartellone con una vera e propria festa a suon di dibattiti e spettacoli. Per poi chiudere questa lunghissima edizione in inverno, con lo spettacolo evento “Darwin’s Smile“ di e con Isabella Rossellini, il 18 gennaio. In tutto saranno coinvolte 12 città: Assisi, Perugia, Terni, Spoleto, Narni, Orvieto, Nocera Umbra, Rasiglia (Foligno), Deruta, Acquasparta, Montone e Monte Castello di Vibio. Organizzato dall’azienda Techne e dall’associazione culturale De Rerum Natura, Umbria Green si apre domani con Francesco Montanari che alle 20.45 sarà al Teatro Romano del parco archeologico di Carsulae con “Cristo di periferia“, scritto e diretto da Davide Sacco, con le musiche dal vivo di Raimondo Esposito: una fiaba contemporanea che si interroga sul valore dei miracoli oggi, sulla bellezza del mondo a volte difficile da intuire, e sull’importanza dei sogni.

Si prosegue martedì 8 agosto con il concerto “Omaggio alla natura“ di Roy Paci al Complesso monumentale di San Nicolò a Spoleto, il 24 ci saranno i Marlene Kuntz all’Anfiteatro Fausto di Terni per proseguire con una tre giorni di incontri e spettacoli de “La fabbrica del mondo“ ad Assisi: il 25 si riflette sul ruolo del dono e dell’accoglienza nell’economia con Marco Paolini (proporrà anche il suo spettacolo “Antenati), il 26 si parlerà di gusto con Stefano Caserini, il 27 di ambiente con Telmo Pievani e i Deproducers.

Rasiglia accoglierà “Risorgive Letterarie“, una tre giorni dedicata alle donne, Narni il Villaggio della Sostenibilità per bambini e famiglie mentre il 7 settembre a Palazzo Cesi di Acquasparta andrà in scena “Polimero, un burattino di plastica“ di Giobbe Covatta con Gene Gnocchi e un coro di 200 bambini. E poi Michelangelo Pistoletto, Gloria Campaner, Alessandro Quarta al Mancinelli di Orvieto con “Danzando nel Bosco“ l’8 settembre, Pif & Francesco Piccolo al Lyrick di Assisi il 13 settembre con “Momenti di Trascurabile (IN)Felicità".

"Il festival – dice il direttore artistico Daniele Zepparelli - è diventato un vero e proprio centro di interesse nazionale, grazie al contributo del Ministero dell’Ambiente che lo ha inserito

nella Strategia nazionale per lo

sviluppo sostenibile". Costruito

in riferimento all’Agenda 2030, Umbria Green sarà anche un contenitore per progetti reali: con l’acquisto dei biglietti si finanzieranno progetti idrici in villaggi senza acqua potabile.

Sofia Coletti