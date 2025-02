Arezzo, 27 febbraio 2025 – Ultimi giorni per visitare la mostra “Vasari. Il Teatro delle Virtù”, la grande iniziativa internazionale che in occasione dai 450 dalla morte di Giorgio Vasari espone ad Arezzo oltre 100 opere tra inediti, pale monumentali e capolavori provenienti dalle più note istituzioni estere e italiane, oltre che da collezioni private. Appuntamento fino a domenica 2 marzo tra la Galleria Comunale d’Arte Moderna e Contemporanea di Arezzo e l’ex Chiesa di Sant’Ignazio con l’evento – a cura di Cristina Acidini in collaborazione con Alessandra Baroni, main sponsor Estra e catalogo edito da Mandragora – che costituisce costituire l’apice di “Arezzo. La città di Vasari”, sistema di celebrazioni dedicato all’artista e intellettuale nella sua città natale promosso da Comune di Arezzo e Fondazione CR Firenze con Fondazione Guido D’Arezzo; col patrocinio del Ministero della Cultura; in collaborazione con Direzione regionale Musei nazionali Toscana del Ministero della Cultura, Gallerie degli Uffizi, Fondazione Arezzo Intour e Discover Arezzo; col contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali; il sostegno di Camera di Commercio Arezzo-Siena e la curatela dal comitato scientifico presieduto da Carlo Sisi (info e ticket: www.vasari450.it).

Due gli eventi che arricchiranno la giornata di chiusura. Alle 11.00 presso la Galleria Comunale d’Arte Moderna e Contemporanea partirà la performance itinerante “Le donne di Vasari”, una produzione rumorBianc(O) per la regia di Chiara Renzi e la drammaturgia di Camilla Mattiuzzo che dà voce a quattro figure straordinarie: Niccolosa Bacci, Properzia De Rossi, Plautilla Nelli e Sofonisba Anguissola. Donne interpretate da Chiara Cappelli, Elena Ferri, Carlotta Mangione e Giulia Rupi che pur avendo operato in un'epoca dominata dagli uomini sono riuscite a lasciare un segno nella storia e che accompagneranno i partecipanti attraverso le sale e le sedi della mostra. Niccolosa, sposata giovanissima a Giorgio Vasari, che ha vissuto all’ombra del celebre marito condividendo il suo mondo fatto di arte e committenze; Properzia, donna di talento straordinario che trasformava il marmo e il ferro in opere di rara bellezza sfidando le convenzioni del suo tempo; Sofonisba, una delle prime a raggiungere fama internazionale come pittrice, diventando ritrattista di corte di Filippo II di Spagna; Plautilla, pittrice autodidatta dotata di un talento innato, tra le poche donne del Rinascimento a imporsi nell’arte. Inoltre da apertura a chiusura bambini, bambine e famiglie potranno partecipare alla caccia al tesoro “Alla ricerca della Chimera”, a cura di CasermArcheologica, per scoprire l’essere misterioso che tanto affascinò Vasari.

