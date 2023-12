"Ugo Tognazzi e Deruta: Un Natale in Famiglia"

A Deruta "è un Natale in famiglia", come amava Ugo Tognazzi, caratterizzato dall’accensione dell’albero di Natale in ceramica più grande del mondo. Un momento con protagonisti il sindaco Michele Toniaccini, l’assessore regionale al Turismo Paola Agabiti, Ricky e Gianmarco Tognazzi, Simona Izzo, Stefano Masciarelli e l’associazione italiana persone Down. Caratterizzato anche dall’inaugurazione della mostra "Ugo di Noi" all’Antica Fornace Grazia. Ricky Tognazzi ha ricordato il legame fra il padre Ugo e Deruta: "Ugo amava molto le ceramiche e aveva diverse opere di Deruta. Lui amava l’Umbria e aveva diversi amici". Simona Izzo ha messo in evidenza il lato "matriarcale" di Ugo Tognazzi: "A Natale - ha ricordato - cucinava 36 portate. Era il suo modo per prendersi cura della famiglia, partecipavano anche le ex mogli ed ex nuore. La famiglia allargata di oggi, perché per Ugo, il Natale era un momento di riunione familiare".