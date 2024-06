Tutto pronto per la XX edizione di Art&Musica Festival prevista venerdì 14 e sabato 15 giugno a Piandiscò

Arezzo, 12 giugno 2024 – Art&Musica festival festeggia il suo ventesimo compleanno con un’edizione da non perdere e ad ingresso gratuito, che si terrà venerdì 14 e sabato 15 giugno in piazza Indipendenza a Piandiscò (Arezzo).

Una line-up che ospita tre gruppi musicali italiani, un cantautore internazionale e due Dj valdarnesi per un viaggio tra i generi musicali del punk, indie rock, afro, latin, jazz e folk: Brumale, Iskander Moon, Dadamatto e l’After show dj set Giulio Piccoli per venerdì 14 giugno; Addict Ameba e l’After show dj set di Masai Dj per il sabato 15 giugno.

Oltre alla musica non manca l’arte: quest’anno ci saranno Monica Zeoli e Chiara Mannucci, due artiste valdarnesi, ad esporre le proprie opere pittoriche.

Entrambe le giornate sarà possibile cenare in piazza Indipendenza: l’area festival è allestita con un punto ristoro, il bar e un food truck. Il sabato sera alle 21 sarà proiettata la partita “Euro 2024” Italia – Albania e prima della partita sarà possibile cenare con paella e sangria.

Il festival è a ingresso gratuito ed organizzato dall’associazione culturale Art&Musica con il contributo della Banca del Valdarno (BCC).

Art&Musica Festival 2024, il programma completo della XX edizione:

Venerdì 14 giugno:

dalle ore 19:00 Apertura della mostra di arti visive

Apertura bar, punto ristoro e food truck

A seguire live show Brumale Iskander Moon Dadamatto

After show dj set Giulio Piccoli

Sabato 15 giugno

dalle ore 19:00 Apertura della mostra di arti visive

Apertura bar, punto ristoro (paella e sangria) e food truck

Ore 21:00

Proiezione su maxi schermo della partita “Euro 2024” Italia – Albania

A seguire live show Addict Ameba

After show dj set Masai Dj