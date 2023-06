Tutto pronto per la Settimana del quartierista tra grandi classici e novità

Arezzo, 6 giugno 2023 – Si rimette in moto la macchina dei quartieri e raduna tanti volontari oltre a un pubblico da migliaia di sostenitori pronti ad animare la settimana che precede la Giostra tra classici e novità. Maccherone, Leccio e Giostra simulata, Full Moon, Divus e cena al contrario, poi la serata no alcol che unisce tutti. Parte la settimana del quartierista e riaprono pizzerie e griglie sotto le stelle, tornano tavolate, musica, incontri e intrattenimento a misura di famiglia.

A Porta Santo Spirito griglie accese in via Niccolò Aretino da domani con la cena di apertura su prenotazione. Giovedì alle 21,30 ai Bastioni la presentazione del libro “Nobiltà Gialloblù”, ultimo atto dei festeggiamenti per i successi 2022 e il primato nell’Albo d’Oro. All’interno la storia degli ultimi 35 anni di Giostra, col racconto di quartieristi, giostratori e figure storiche. Venerdì un grande classico il Full Moon, sabato Coachella party. Domenica la serata no alcol, lunedì 12 baby dance. Il 13 torneo di freccette e ping pong, mercoledì 14 Qpss teenage party. Dopo la prova generale 90' party al Porcinai, il 16 propiziatoria e djset.

Porta del Foro parte giovedì con Sfogliando la Giostra e la presentazione del nuovo sito. Venerdì un classico giallo cremisi la Cena al contrario. Sabato El Forow djset, poi la domenica dei chimerotti e serata no alcol. Lunedì merenda coi giostratori e tutti in piazza, il 13 serata giapponese, poi i collaudati Hawaiian e schiuma party e la propiziatoria in via San Lorentino.

Parte presto anche la settimana del quartierista di Sant'Andrea. Domani aperitivo in piazza San Giusto, giovedì il memorial Carlo Fardelli, venerdì la cena spettacolo Euphoria, sabato neon party. Domenica serata no alcol, lunedì il teatro di improvvisazione, il 13 la tribute bandi di Cesare Cremonini, il 14 Gianni Luna djset, dopo la prova generale Circus Divus e poi propiziatoria con la musica di Francesco Irrera e Bizio.

Grandi classici anche a Porta Crucifera: domani apre la cucina rossoverde, poi in scena la compagnia teatrale Tortaia's friends, giovedì American Dinner e Olimpiadi rossoverdi. Venerdì red&green party, sabato dopo l'estrazione Ceres party, domenica cena spettacolo e serata no alcol, lunedì degustazione di birre e tennis per bambini, il 13 la 68esima edizione della cena del maccherone, quasi una prova generale di propiziatoria. Il 14 tutti in piazza per la nuova Giostra simulata, dopo la provaccia torna il Leccio party, il 16 propiziatoria e djset