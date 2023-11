Truffe agli anziani. Arresto in flagranza Il governo introduce una nuova fattispecie di truffa aggravata per reprimere più duramente il reato in crescita che ha coinvolto 21.924 anziani. La pena prevista va da 2 a 6 anni e la multa da 700 a 3.000 euro, con l'applicazione della misura cautelare in carcere.