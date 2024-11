Triplo appuntamento alla CaMu – Casa della Musica di Arezzo con Le 7 note

Arezzo, 27 novembre 2024 – Sarà una settimana intensa per l’Associazione Le 7 Note di Arezzo, che propone tre appuntamenti presso CaMu – Casa della Musica di Arezzo (Piazza Grande), realizzati con la collaborazione e il sostegno di Fondazione Guido d’Arezzo.

Venerdì 29 novembre, ore 21.00, arriva per la prima volta ad Arezzo “Classic Rock”, lo spettacolo dell’Ensemble ArkAttak dedicato ai grandi classici del rock arrangiati per orchestra d’archi (ingresso € 5).

La compagine, guidata dal violoncellista Luca Provenzani e diretta da Alessandro Giani, con Virginia Ceri nel ruolo di violino concertatore, proporrà i più grandi successi di Queen, Led Zeppelin, Pink Floyd, Abba e molti altri, all’insegna della fusione tra musica classica e musica rock.

ArkAttak, nata nel 2023, è la nuova formazione guidata da Luca Provenzani, a lungo primo violoncello dell’ORT - Orchestra della Toscana, docente al Conservatorio Mascagni (LI), collaboratore come primo violoncello dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino e del Teatro dell’Opera di Roma. Concertista e camerista dalla ricca ed intensa attività a livello nazionale ed internazionale, Provenzani è direttore artistico e Presidente dell’Associazione Le 7 Note. L'Ensemble è formato dai migliori giovani talenti della musica classica attivi in Toscana, accomunati dall'essere vincitori di concorsi e iniziative come Premio Crescendo e Attraverso i Suoni. Ai giovani si uniscono prime parti di importanti orchestre e stimati docenti, all'insegna dell'incontro tra diverse generazioni.

Sabato 30 novembre, ore 17.30, si esibirà in concerto il pianista Nicola Mazzei, con un recital con musiche di Rachmaninov e Debussy. Mazzei è tra i vincitori di Attraverso i Suoni 2024, progetto promosso da A.Gi.Mus. Firenze, Arezzo e Grosseto assieme a Fondazione CR Firenze per la promozione della carriera e l’inserimento lavorativo dei musicisti toscani Under 30.

Nato a Napoli nel giugno del 2000, Mazzei fin dall’età di cinque anni dimostra una particolare predisposizione verso il mondo musicale, soprattutto verso la sua parte più ritmica. Inizia il suo percorso nell’associazione “Banda musicale città di Forio d’Ischia” con lo studio della tromba.

In seguito all’esperienza bandistica, a dodici anni si approccia al pianoforte, che diventa il suo strumento principale. Nel 2014 vince una borsa di studio offerta dal Rotary Club, che gli permette di studiare con il duo pianistico Fabio Bianco - Federica Monti. Vince, tra i vari, il premio “Euterpe”, il concorso internazionale Città di Airola, il Concorso Nazionale giovani musicisti, il Concorso internazionale città di Piove di Sacco. Si è perfezionato con Daniel Rivera, Massimiliano Ferratti, Bruno Canino e Alexander Lonquich, dal quale è stato selezionato per dirigere e suonare da solista con l’ Orchestra V. Galilei il Concerto N.23 K488 in La maggiore per pianoforte e orchestra di Wolfgang Amadeus Mozart.

Domenica 1° dicembre, alle 16.30, come è ormai tradizione da diversi anni, Le 7 Note si unisce al C.A.L.C.I.T. di Arezzo per ricordare Gianfranco Barulli. Storico presidente e fondatore del C.A.L.C.I.T. (Comitato Autonomo per la Lotta Contro i Tumori) di Arezzo, scomparso nel 2006, Barulli si è prodigato con caparbietà per la lotta contro il cancro, contribuendo in maniera determinante alla crescita dell’oncologia aretina.

Per ricordarlo si esibiranno in concerto i vincitori del 22° Concorso Musicale C.A.L.C.I.T., ideato e promosso dal M° Greta Palazzini, che dal 2001 ne cura la direzione artistica.

Ha dichiarato Lorenzo Cinatti, Direttore della Fondazione Guido d’Arezzo: “La Casa della Musica è ormai da anni punto di riferimento per diverse realtà cittadine come luogo deputato allo svolgimento di concerti, incontri, recital. E' in pratica un nuovo piccolo teatro in città, una sala da concerto che, come in questo caso, ospita concerti di ottimo livello e grande interesse grazie al lavoro e impegno che da sempre la Scuola le 7 note dedica alla Nostra Città con iniziative lodevoli anche a carattere solidaristico”.

I concerti del 30 novembre e 1 dicembre hanno il costo simbolico di 1 €.

Si ringraziano il Comune di Arezzo e la Fondazione Guido d’Arezzo per la concessione del patrocinio e per l’utilizzo dei locali della CaMu.

- - -

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Venerdì 29 novembre, ore 21.00, Classic Rock ! i grandi classici della storia del rock arrangiati per

archi ed eseguiti dall’Ensemble ArkAttak (ingresso € 5)

Sabato 30 novembre, ore 17.30, Nicola Mazzei pianoforte, musiche di Rachmaninov, Debussy

Domenica 1 dicembre, ore 16.30, concerto dei Vincitori del Concorso G. Barulli

Sabato 14 dicembre, ore 17.30, Hexen Duo, Sara Salvietti e Caterina Mega pianoforte a quattro

mani, musiche di Rachmaninov, Ravel

Sabato 21 dicembre, ore 17.30, Concerto di Natale della Scuola di Musica le 7 Note