Trekking urbano alla scoperta di Arezzo e della Giostra del Saracino

Arezzo, 28 ottobre 2023 – In occasione della XX edizione del Trekking Urbano, martedì 31 ottobre, Arezzo si racconta attraverso un itinerario inedito tra storie ormai quasi perdute e tradizioni che ne rappresentano ancora oggi il cuore pulsante, rendendola unica. Un percorso tutto da scoprire che condurrà tra i tesori del centro storico e che vedrà protagonista anche la Giostra del Saracino. E’ proprio con la visita al percorso espositivo “I Colori della Giostra” (piano terra di Palazzo Comunale) che partiranno i due trekking a cura delle guide aretine in collaborazione con la Fondazione Arezzo Intour (il primo, mattutino, in partenza alle ore 10 con conclusione ore 14.00 e il secondo, pomeridiano, in partenza alle 14.30 con conclusione alle 18.30, entrambi della lunghezza di 2,3 chilometri) che si snoderanno attraverso i luoghi e le piazze del centro storico. Tra un aneddoto e un racconto, la passeggiata porterà i visitatori a scoprire luoghi di grande fascino normalmente non aperti al pubblico, custodi di storie e tradizioni che affondano le loro radici in epoca medievale, tra le meraviglie create dai Grandi Aretini come Piero della Francesca, Giorgio Vasari, Pietro Lorenzetti, Bartolomeo della Gatta. Il ritrovo per i partecipanti è alle 10.00 per il trekking mattutino e alle 14.30 per quello pomeridiano in Piazza della Liberta (partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria sul sito https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.discoverarezzo.com&e=8dd9b80c&h=c229ecce&f=y&p=n o prezzo l’ Ufficio Informazioni Turistiche Discover Arezzo in via Giorgio Vasari 13). Il tour mattutino partirà dal percorso espositivo “I Colori della Giostra” per un'immersione a 360 gradi nel mondo del Saracino per proseguire con la visita al Duomo di Arezzo e poi la tappa nella Chiesa di San Pier Piccolo dove Signa Arretii (ore 11.10) racconterà storie, aneddoti e tradizioni relative alla Madonna dei Pani. I partecipanti al trekking si sposteranno poi al Prato con la visita gratuita alla Fortezza Medicea per poi proseguire, dopo il pranzo al sacco, verso Piazza Grande, la Pieve di Santa Maria e la Badia della SS. Flora e Lucilla. Alla 14.30 partirà il tour pomeridiano sempre con la visita a “I Colori dell Giostra” per proseguire con la Cattedrale dei Santi Pietro e Donato, il Parco e la Fortezza Medicea al cui ingresso alle ore 16.00 si esibiranno i Musici della Giostra del Saracino. Il tour proseguirà con Piazza Grande, la Pieve e di nuovo la Chiesa di San Pier Piccolo con i racconti di Signa Arretii sulla tradizione della Madonna dei Pani (ore 17.25) per concludere l’itinerario in Piazza della Badia con la visita alla chiesa.