«Tre uomini e una culla», giovedì 29 febbraio ecco un altro appuntamento della stagione del Teatro Signorelli

Arezzo, 23 febbraio 2024 – Giorgio Lupano, Gabriele Pignotta e Attilio Fontana sono i protagonisti del prossimo appuntamento della stagione del Teatro Signorelli. Giovedì 29 febbraio è in programma «Tre uomini e una culla», spettacolo scritto da Coline Serreau, tratto dal suo film. Insieme ai tre protagonisti, sul palco cortonese, ci saranno anche Fabio Avaro, Carlotta Rondana e Malvina Ruggiano, regia di Gabriele Pignotta.

Chi non ricorda i dolci sorrisi che la piccola Marie rivolge dalla culla ai suoi tre papà “improvvisati” nella pellicola francese degli Anni Ottanta? La bimba, piombata improvvisamente nella routine libertina dei tre scapoli incalliti, finirà per conquistarne l’affetto e rivoluzionarne la vita. In un grande e lussuoso appartamento nel centro di Parigi convivono in perfetta armonia tre ‘single d’oro’ che occupano il loro tempo libero organizzando feste, cene e incontri galanti. In una di queste serate un amico prega Jacques di poter fare arrivare alla loro abitazione un pacchetto importante, Jaques però dimentica di informare i coinquilini e parte per un lungo viaggio di lavoro. Il pacco arriva; ma alla porta viene trovata anche una culla e da qui parte la commedia. Una commedia che è anche un riuscitissimo mix di tenerezza e divertimento, approda ora per la prima volta sui palcoscenici italiani grazie al nuovo adattamento teatrale firmato dalla stessa autrice del film, Coline Serrau. Fedele alla vicenda originale, lo spettacolo tratta con lievità e brio il ruolo dei padri e i nuovi modelli di famiglia e la regia di Pignotta sottolinea con maestria alcuni tratti dell’animo umano che ci portano spontaneamente a ridere.

Lo spettacolo rientra nel turno verde del programma abbonamenti. I biglietti sono in vendita online all'indirizzo http://www.teatrosignorelli.it/biglietti.php, su TicketOne o fisicamente alla biglietteria del Teatro Signorelli ogni sabato dalle 9.30 alle 12.30 o dalle 20 alle 21.30 nelle date della stagione teatrale. La stagione del Teatro Signorelli è prodotta da Comune di Cortona, Accademia degli Arditi e Fondazione Toscana Spettacolo con il patrocinio di Ministero della Cultura e Regione Toscana e il sostegno di Banca Popolare di Cortona, Fondazione Nicodemo Settembrini e Unicoop Firenze. Lo spettacolo successivo in programma è «Amanti», venerdì 8 marzo 2024 con Massimiliano Gallo.