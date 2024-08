Arezzo, 6 agosto 2024 – Tre serate di cinema sotto le stelle nel borgo di Raggiolo. Tra gli appuntamenti di RaggioloEstate2024 promosso dalla Brigata di Raggiolo rientra anche la seconda edizione della rassegna “Cinema al chiaro di luna” che, organizzata insieme alla cooperativa Oros, proporrà la visione di tre film con ingresso gratuito e con inizio delle proiezioni fissato per le 21.00. Ogni serata sarà impreziosita da un’introduzione teatrale a cura della compagnia NATA che permetterà di entrare nella trama e nelle tematiche trattate, oltre che da una degustazione di prodotti del territorio.

La rassegna cinematografica del borgo casentinese prenderà il via giovedì 8 agosto con “Il diritto di contare” che, ambientato nel contesto della segregazione razziale e delle disparità di genere degli Stati Uniti del 1961, racconta una parabola di emancipazione femminile dove le brillanti menti di tre donne di colore risultano decisive per i calcoli di volo spaziali della Nasa, ispirando le future generazioni a sognare in grande. Il secondo appuntamento sarà giovedì 15 agosto con “Hugo Cabret” con la proiezione di un film che, tra fantasia e avventura, rappresenta un omaggio alla meravigliosa invenzione del cinema attraverso le vicende di un bambino orfano che vive nascosto nella stazione Montparnasse di Parigi e che coltiva il sogno di aggiustare l’uomo meccanico che gli è stato lasciato dal padre. La rassegna terminerà giovedì 22 agosto con “La notte di San Lorenzo”, un poetico racconto pluripremiato in importanti festival internazionali dove vengono ripercorse le vicende nella campagna toscana dell’estate del 1944 in cui la popolazione riesce a scampare dai nazisti, a raggiungere la libertà e a salvare la vita. “Cinema al chiaro di luna” è un progetto finanziato con contributi PNRR M1C3 - Intervento 2.1 “Attrattività Borghi Storici” per i progetti locali di rigenerazione culturale e sociale finalizzati a valorizzare i piccoli borghi italiani attraverso la promozione di turismo sostenibile.