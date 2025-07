Toscana in giallo, tanti i racconti in gara

Arezzo, 25 luglio 2025 – Toscana in giallo: Quest’anno i racconti validi sono tanti, infatti l’antologia supera le trecentocinquanta pagine. I giurati (sei castiglionesi doc, una blogger irlandese, Barbara Anderson, l’editore stesso, Luigi Pachì e tre milanesi) hanno avuto del filo da torcere nel giudicare i sei magnifici del podio tanto erano intriganti le trame “cinematografiche” pervenute. Non tre, come di consueto, perché per ogni postazione si vince per la trama oppure per lo stile. Quindi domenica 27 luglio, al teatro Spina di Castiglion Fiorentino, verranno rivelati i nomi dei vincitori che tuttavia nel libro sono stati compresi in doveroso ordine alfabetico.

Verranno consegnati anche dei premi supplementari, menzioni speciali, i bellissimi piatti dorati di Lucio Nocentini che quindi appare anche quest’anno come curatore della rassegna, e pure artista.

Curioso come la giuria castiglionese abbia privilegiato i racconti “gialli”, più tradizionali, mentre quella milanese quelli “Horror Fantasy”, decisamente più fuorvianti ma di certo non meno interessanti: perciò si è venuta a creare una singolare dicotomia nelle votazioni.

La rassegna continuerà nel 2026 e il tema sarà il mondo dell’arte. Abbiamo già il bellissimo titolo della futura antologia, L’ARTE DI UCCIDERE, quindi, tutti al lavoro. Scrittori e non.