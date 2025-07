Torna Tovaglia a Quadri, “cena toscana con una storia da raccontare in quattro portate”

Arezzo, 28 luglio 2025 – Tovaglia a Quadri, “cena toscana con una storia da raccontare in quattro portate ”, evento riconosciuto come un fenomeno sociale, culturale e identitario che ha costantemente esplorato e narrato l'evoluzione della propria comunità e del territorio, compie trent'anni e celebra questo anniversario con un ricco programma di iniziative. Oltre alla cena – spettacolo, che si svolgerà da domenica 10 a martedì 19 agosto nel cortile del castello di Sorci, ad Anghiari, sono stati infatti dedicati all'anniversario una pubblicazione, l'allestimento di una mostra e la condivisione dei copioni delle prime 29 opere,

Scritta da Paolo Pennacchini e dal regista Andrea Merendelli, e interpretata dagli abitanti della Valtiberina, Tovaglia a Quadri è un evento che registra ogni anno il tutto esaurito e una lunga lista d'attesa. Una delle caratteristiche salienti della manifestazione è la scrittura drammaturgica legata alla memoria civile della collettività, con storie locali che hanno però un respiro nazionale. Come affermano gli autori: "Da 30 anni la nostra comunità ha saputo indagare e raccontare sé stessa. Una comunità che, vista trent'anni dopo, non sembra più la stessa. Sono cambiati i volti, gli strumenti, le abitudini. Questa stessa comunità possiede però un'identità profonda, una filigrana che, nonostante i mutamenti e gli sconvolgimenti, la rende riconoscibile e familiare a tutti coloro i quali l'hanno animata, incrociata o anche solo sfiorata. Uomini e donne ostinatamente messo in scena per trent'anni i mutamenti della loro gente e della loro terra, esorcizzando paure, immaginando futuri possibili e stratificando saperi, patrimonio e identità in un continuo processo di rimessa in gioco delle certezze acquisite Spesso gli anniversari segnano momenti di riflessione, di rilettura di ciò che è stato e di apertura verso ciò che potrà essere patrimonio è scaturito delle potenzialità dello stesso in termini di proiezione e sviluppo futuri”.

Proprio per il lavoro attento e costante alla comunità e alla sua storia, nel 2024 Tovaglia a Quadri è stata candidata al Premio Ubu nella categoria “Progetti speciali” e ha ricevuto il Premio dell'Associazione Nazionale Critici Italiani con la seguente motivazione: “[…] Tovaglia a quadri è convivialità che si fa comunità, è la microstoria che incontra la storia con la S maiuscola, è il passato che flirta col presente per ammonire sul futuro inquieto dei nostri anni. per mantenere viva l'identità della comunità, proponendo questo senso di appartenenza come un'ancora di salvezza al nostro presente fluido e oscuro […]”.

Proprio alla memoria, e alla perdita della stessa, è dedicata l'edizione di quest'anno, dal titolo Spassato. Al Castello di Sorci apre la prima Spa-Centro Benessere della vallata, concepita per un turismo orientato al benessere, alla leggerezza e al superamento dello stress. Un innovativo percorso benessere attraverso una "stanza dei vapori", promette di indurre l'oblio dei ricordi sgradevoli, secondo la direttrice. Tuttavia, in questa stessa stanza resistono ancora i caratteri tipografici ei libri dell'antica Universitas di Sorci, pesanti volumi pieni di storia, di inchiostro e di polvere che richiamano la memoria storica. Sgomberare i libri per svuotare la testa? Se è faticoso costruire una memoria comune, è altrettanto facile perderla. Può una Spa cancellare il passato? La Storia non si scrive sull'acqua e anche la storia dell'acqua ha bisogno di carta, ma se nessuno legge più niente, il post-memoria cosa sarà?

Da sabato 9, sera della prova generale di Tovaglia a Quadri, fino a martedì 19, sarà possibile visitare la mostra “30 anni sopra una Tovaglia”, allestita presso il Tempietto del Castello di Sorci, dalle 18 alle 20. Un percorso tra i ricordi, segnati da volti, oggetti, personaggi e batture che hanno caratterizzato le varie edizioni dell'evento e che sono diventati parte integrante della comunità, espansione del patrimonio genetico di chi - da attore, da spettatore o da ignaro passante – ha incrociato quest'avventura trentennale. Sempre dal 9 agosto, sarà in vendita il libro “30 anni sopra una Tovaglia”, scritto da Andrea Merendelli e Paolo Pennacchini ed edito da Aboca edizioni, una pubblicazione che contiene brani estratti da copioni, fotografie di Giovanni Santi, rassegna stampa delle principali uscite. I copioni, esposti anche all'interno della mostra, sono pubblicati sia su https://tovagliaquadri.com/30-anni/copioni/, sia sulla pagina fb.

Tovaglia a Quadri è una produzione di Teatro di Anghiari APS e – nella sua edizione 30 anni sopra una Tovaglia - è realizzata con il supporto di Regione Toscana, Provincia di Arezzo, Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana, Comune di Anghiari, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Residenze Artistiche Toscane, Mutua Camminare Insieme, Aboca edizioni, Associazione Pro Anghiari e con il contributo di Baldi Group, Biokyma, Busatti, Caffè River, Coingas, Del Morino, Light Progress, Vimer.

Vendita online: da lunedì 28 luglio sul sito https://tovagliaquadri.com/