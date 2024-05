Tornano la “Sagra del Prugnolo e Giornate del Pastore” a Pieve Santo Stefano

Arezzo, 15 maggio 2024 – A Pieve Santo Stefano l’Associazione Pro Loco annuncia con entusiasmo il traguardo della ventesima edizione della “Sagra del Prugnolo e Giornate del Pastore”, in programma nel borgo valtiberino dal 17 al 19 maggio 2024. La manifestazione, da anni parte integrante della tradizione e della cultura locale, celebra due elementi distintivi del territorio: il prelibato prugnolo, fungo tipico della zona, e la figura del pastore, custode delle antiche tradizioni agro-pastorali che caratterizzano la vita rurale.

Durante le tre giornate di festa i visitatori avranno l'opportunità di immergersi in un'atmosfera unica, fatta di sapori autentici, profumi intensi e tradizioni secolari. La "Sagra del Prugnolo" sarà l'occasione perfetta per celebrare il pregiato fungo primaverile che cresce rigoglioso nei boschi circostanti, trasformando il paese in una vetrina dei sapori autentici della cucina locale. Oltre al prugnolo i visitatori potranno infatti deliziarsi con altri prodotti tipici pievani come il “Tortello della Pieve” o i ravioli di patate fritti, da sempre presenti sulle tavole delle feste paesane.

Ma la sagra non si limiterà alla sola gastronomia. Numerose saranno infatti le attività proposte tra cui escursioni guidate alla scoperta dei luoghi più suggestivi del territorio, eventi sportivi, laboratori per i più piccoli, intrattenimento musicale, mercatini alimentari e artigiani e altro ancora. Numerosi inoltre gli eventi collaterali organizzati dalle associazioni locali che arricchiranno il fine settimana, a dimostrazione del coinvolgimento e del sostegno della comunità per la buona riuscita della manifestazione.

Pieve Santo Stefano vi aspetta con le sue tradizioni, i suoi sapori e la sua accoglienza calorosa!

Per ulteriori informazioni e per il programma dettagliato dell'evento visitate il sito ufficiale della Pro Loco www.prolocopieve.it o contattate l’associazione tramite i suoi canali social.