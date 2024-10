Arezzo, 10 ottobre 2024 – Torna la Rassegna Letteraria curata dall’Associazione Culturale LiberiLibri e dal Comune di Cavriglia. Tanti gli ospiti attesi e gli argomenti trattati, per un appuntamento che si ripete ormai da sei anni.

Ampio spazio, da sempre, viene dato ad autori valdarnesi o a storie che raccontano il nostro territorio.

L’inaugurazione è prevista sabato 12 ottobre con Antonio Pieraccini il quale, con la sua raccolta di poesie, racconta decenni di storia comunale.

Seguirà il 9 novembre la conferenza dal titolo “La guerra dei nervi 1915-1918. I diari clinici del Manicomio di Arezzo” a cura di Antonella Fineschi e Andrea Ventura per commemorare l’11 novembre, giornata dell’Armistizio della Prima Guerra Mondiale.

Ospite il 23 novembre sarà, invece, Maria Maddalena Angiolucci che ci racconterà, attraverso il volume “Leone Angiolucci e la ditta Gilardini a Firenze”, la storia del nonno, montevarchino trapiantato a Firenze e della sua fortuna.

Il 7 dicembre, per celebrare Santa Barbara, sarà presentato il volume di Giorgio Sacchetti “Lotte sindacali e mangiari in galleria” mentre il 14 dicembre sarà la volta di Roberto Mini “Il mio grande viaggio: autobiografia di un artista” una biografia scritta da Mini come atto d’amore verso la comunità che lo ha sempre amato e sostenuto.

Per commemorare la Giornata della Memoria, invece, sarà presentato il volume “Memoria botanica. In ricordo di Terzilio, agente di campagna montegonzese” di Serena Urbani.

Il 15 febbraio sarà la volta di Simone Baldini Tosi e il suo “Muditā. Piccole storie di una mente presente”, mentre il 15 marzo sarà ospite Marcello Gobbini con “La mia vita allo specchio”.

La rassegna si concluderà il 29 marzo con la senese Luisa Patta ed il suo “Umane traiettorie. Percorsi dentro di sé e oltre di sé”.

Lo scorso 5 ottobre sono iniziati anche i laboratori curati dall’ dall’Associazione LiberiLibri, dal Comune di Cavriglia e dalla biblioteca Venturino Venturi. Due appuntamenti mensili, divisi per fasce d’età dei partecipanti. Partendo dalla lettura di un libro verranno affrontati argomenti come la parità di genere e il Giorno della Memoria. Quattro invece gli appuntamenti in notturna, due incontri “Notti dei Pupazzi” e due “Notti in Biblioteca”.

Da non perdere domenica 13 ottobre l’apertura straordinaria della Biblioteca Venturino Venturi, dalle 09:00 alle 12:00, per ammirare alcuni volumi appartenenti all’Archivio Storico del Comune che saranno visibili in occasione della Domenica di Carta.

“La collaborazione con l’Associazione LiberiLibri è fondamentale per questa Amministrazione che riconosce una grandissima importanza a tutte quelle realtà che operano nel territorio e che si dedicano alla crescita della comunità e, soprattutto, delle giovani generazioni. Per questo motivo accogliamo favorevolmente la presentazione della nuova Rassegna Letteraria “– commentano il Sindaco Leonardo Degl’Innocenti o Sanni e Filippo Boni Assessore con delega alla Cultura.

“Per un’Associazione del territorio è fondamentale dare spazio agli autori locali e tramandare la memoria di cittadini illustri perché non se ne perda traccia. Le nostre attività sono volte a dare visibilità alle Biblioteche Comunali per renderle sempre più vicine alla popolazione” – questo il commento di Federica Baldini Presidente dell’Associazione LiberiLibri.