Torna la festa della castagna di Cetica nel comune di Castel San Niccolò

Arezzo, 5 novembre 2024 – La festa della castagna di Cetica nel comune di Castel San Niccolò torna domenica 10 novembre ad animare e a rallegrare il periodo autunnale con atmosfere e sapori collegati alla raccolta, essiccazione e utilizzo del frutto del castagno, che è stato per decenni alimento primario delle popolazioni montane.

In questi ultimi anni sono stati ristrutturati dei vecchi seccatoi e oggi sono decine i quintali di castagne essiccate con il vecchio sistema del fuoco a legna che richiede oltre 20 giorni per la completa essiccazione del frutto. In seguito le castagne vengono mondate (pestate) attraverso un procedimento meccanico, quindi macinate in uno dei pochi mulini ad acqua con macine in pietra ancora attivi in Casentino, il molino Grifoni di Pagliericcio. Procedimenti naturali rendono il prodotto finito di squisita delicatezza e sapore.

La Pro loco di Cetica, associazione che organizza la festa, aderisce al progetto di valorizzazione del Pratomagno, attraverso la condivisione della “Carta dei valori” e con la partecipazione ai vari eventi che si svolgono ogni anno durante l’estate.

L’iniziativa fa inoltre parte del progetto “FESTASAGGIA”, nato per promuovere e diffondere all’interno degli eventi locali, in particolare sagre e feste paesane, alcune buone pratiche legate alla valorizzazione, promozione e tutela del paesaggio, dei prodotti e del patrimonio culturale. Nell’ambito dell’organizzazione si richiede poi una particolare attenzione verso la riduzione dei rifiuti e/o riuso e/o riciclaggio e più in generale al contenimento degli sprechi energetici.

La festa della castagna si aprirà domenica 10 novembre a partire dalle ore 12,30 col pranzo con piatti a base di castagne. Specialità culinarie nella “Casa dei Sapori”.

Nel pomeriggio: Intrattenimento musicale. Degustazione di prodotti tipici legati alla castagna.

MERCATINO DEI PRODOTTI TIPICI: farine, castagne, patate, mele.

Per informazioni: Pro Loco “I Tre Confini” Cetica APS: 333.8698532 – 0575.555280 – 347 0461519