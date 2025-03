Torna la Carovana "dei Pianoforti" nel parco nazionale delle Foreste casentinesi

Arezzo, 13 marzo 2025 – Torna la "Carovana" di Naturalmente pianoforte, ormai celebre rassegna musicale nel Parco nazionale delle Foreste casentinesi.

L'edizione 2025 sarà presentata sabato alle 18 alla galleria "Mariae Nivis 1567", in via Garibaldi a Pratovecchio (Arezzo). L'evento prevede anche la presentazione in anteprima dell'accattivante documentario dell'edizione 2024 e della guida del Touring Club Italiano "La Via di Francesco in Toscana".

La "Carovana" offrirà un’immersione totale nel patrimonio storico e ambientale, accompagnata da un variegato e stimolante calendario di eventi che vedrà la partecipazione di attori, scrittori, musicisti e studiosi: Giorgio Volpi, chimico e autore di “La natura lo fa meglio (e prima)”; Erika Maderna, studiosa di mitologia e medicina antica, autrice di “La memoria nelle mani”; Franco Faggiani, giornalista e autore di “Piccola filosofia del sentiero”; Isabella Turso, pianista e compositrice; Miriam Bardini, attrice; Alessandro Ghiandai, astrofilo del Planetario del parco delle Foreste casentinesi; Nicola Doni, coordinatore e appassionato di stone balancing; Andrea Pellegrini, guida ambientale; Cesare Baccheschi, regista e giornalista; Matteo Marziali, videomaker. Ogni giornata ci sarà una sosta artistica: concerti, incontri letterari e momenti di riflessione lungo sentieri incantati e luoghi di grande valore storico e culturale. Le attività esperienziali includeranno il riconoscimento delle erbe spontanee, osservazioni astronomiche, laboratori di stone balancing e approfondimenti naturalistici curati dall’EcoMuseo del Casentino. Sarà un itinerario ricco di meraviglie: dai boschi secolari del Passo della Calla fino al suggestivo Santuario della Verna (iscrizioni: https://ilponticello.net). Novità 2025 sarà il concorso letterario - collegato al tema della Carovana - l’VIII centenario del Cantico delle creature di san Francesco d’Assisi - "Laudato si': l'arte delle parole per celebrare la bellezza”, con l’obiettivo di invitare i partecipanti a riflettere sui temi del rispetto della natura, della fraternità universale e della bellezza del creato. Il concorso è suddiviso in tre categorie: poesia, racconto breve e scrittura teatrale. I partecipanti potranno inviare le loro opere originali e inedite entro il 15 giugno 2025 (per le informazioni più aggiornate si può consultare il sito naturalmentepianoforte.it).

Si aprono sabato anche le iscrizioni all’edizione 2025 della "Carovana", che si terrà dal 18 al 20 luglio. L’iniziativa è organizzata da Pratoveteri Aps e parco nazionale delle Foreste casentinesi, con il patrocinio di Federparchi. E' realizzata in collaborazione con Aboca edizioni, EcoMuseo del Casentino, Unione dei Comuni montani del Casentino, cooperativa Oros, Comuni di Pratovecchio Stia, Poppi, Chiusi della Verna e Bibbiena. Ci si può iscrivere o si possono richiedere ulteriori informazioni presso Il Ponticello trekking viaggi, tel. 370 302 8464 - https://ilponticello.net oppure https://naturalmentepianoforte.it