Tognazzi in bilico tra due mondi "Cinema e vino le mie passioni"

di Ilaria Vallerini

La Tognazza apre un portale spazio temporale tra due mondi distanti ma vicini: i rampanti anni ‘60 e ‘70 di Ugo e il presente di Gianmarco. L’azienda vinicola a Velletri è l’incontro tra queste epoche in cui si condensano passioni, desideri e aspirazioni di un padre e un figlio. Memorie di famiglia, cinema e progetti futuri saranno i temi salienti del talk show con Gianmarco Tognazzi in programma questa sera alle 22 sul palco di Eliopoli Summer a Calambrone (Pisa). Il figlio d’arte ha alle sue spalle più di 70 film per il cinema e 26 per la Tv oltre a 18 spettacoli teatrali, 4 videoclip e un libro. Ma negli ultimi anni, oltre al lavoro sul set, la sua attività principale è diventata la produzione del vino che considera il suo vero lavoro.

"Quelle viti erano la vita di Ugo - racconta -. Lo ricordo seduto al tavolo a sorseggiare il vino prodotto dalle nostre vigne sempre circondato da amici e colleghi, così è nata la maggior parte della sua immensa produzione cinematografica".

Quasi per gioco?

"Sì, era un uomo serio ma molto poco serio. La Tognazza era sempre animata da grandi mangiate (Ugo prendeva molto sul serio la cucina, ed era un gran cuoco). Ospitavamo tavolate di celebrità del mondo del cinema, artisti, e non solo. Era un modo per confrontarsi, inventare, ridere e scherzare insieme. Per il suo stile di vita lo definirei anche un precursore...".

In che senso?

"Oggi tutti parlano di cibo biologico e km zero. Ugo negli anni ‘60 aveva già capito il valore di tornare ai prodotti della propria terra ed è uno stile di vita che mi ha trasmesso".

Cosa resta di quel tesoro?

"Attualmente le vigne si trovano in due regioni confinanti: Lazio e Toscana. Ci siamo autoproclamati Libero Territorio, perché la Tognazza è un luogo della mente dove vivere liberi, parlare e confrontarsi. Vinifico 4 rossi e 2 bianchi che sono un omaggio ai film di Ugo".

Per quanto riguarda il cinema, quali sono i progetti futuri?

"A ottobre uscirà la serie tv Everybody loves diamond su Amazon Prime, a novembre la serie Alterego, poi tornerò sul set a girare Cassamortari 2 per la regia di Claudio Amendola".

Stasera sarà sul litorale pisano, dove negli anni ‘20 fu fondata la prima Cinecittà d’Italia. Oggi la Lega propone la riapertura degli studios. Cosa ne pensa?

"Vediamo intorno a noi chiudere cinema e teatri che spesso si trasformano in centri commerciali: questa è la trasformazione di un Paese che sta perdendo la sua anima. C’è bisogno di una politica culturale che però deve partire dalla volontà di aiutare il settore e del suo pubblico di non rimanere indifferente".