The Dingo Informal Event”. Venerdì 29 marzo un evento unico nel suo genere al Teatro Virginian

Arezzo, 26 marzo 2024 – Venerdì 29 marzo 2024 il Teatro Virginian di via de’ Redi 12, ad Arezzo, ospita “The Dingo Informal Event”, una serata speciale promossa da Attitudini Indipendent Art Production che coinvolgerà dalle 21.30 all’una di notte pittori, scultori, fotografi, grafici, designer, musicisti e dj.

Il cinquantesimo compleanno del chitarrista aretino Paolo Caprini diventa infatti l’occasione per un evento esclusivo, in cui artisti di diverse estrazioni si incontreranno e dialogheranno in un raro teatro privato settecentesco, quello di Palazzo Guazzesi, oggi spazio culturale tra i più dinamici dell’intera provincia di Arezzo.

Le rock band aretine Belalugosie e Lars Porsenna, nelle quali milita lo stesso Caprini, si alterneranno sul palco alle 21.30 e alle 23.

A fare da cornice artistica ai due concerti ci saranno nove artisti indipendenti in mostra, con i loro linguaggi originali e un art market. I partecipanti scopriranno così le sculture e le installazioni di Galli Artepiombo, la fotografia che incontra la poesia e il ricamo di Meri Ciuchi, la fluid art di Fee Erlenbach, le opere di Misa Moss, in cui processo manuale, nastri pvc e segno digitale danno vita a opere sorprendenti, la collage art e gli oggetti di design di Sarcastic Collage, l'inconfondibile surrealismo di stampo magrittiano di Maurizio Rapiti, il primitivismo di Sesto, la street art di Laben e infine l’arte digitale di Milo Art, che salirà sul palco anche per un imperdibile dj set.

Tanti i protagonisti dell’evento, ma un unico filo conduttore: la voglia di costruire occasioni per conoscersi, condividere esperienze, esprimere creatività e promuovere cultura in città.

L’ingresso a “The Dingo Informal Event” è libero e gratuito. All’interno del Teatro Virginian sarà attivo anche un servizio bar.