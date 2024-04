Il Vicolo di…vino colora le sere di maggio

Arezzo, 27 aprile 2024 – L’ormai tradizionale evento primaverile di Porta Romana, Il Vicolo di…vino, conferma per il 2024 la formula delle cene a tema su prenotazione. Lo scenario intimo e pittoresco di vicolo dei Galli, la strada pedonale che congiunge piazza del Collegio con il complesso del Santa Chiara, nel centro storico più autentico di Castiglion Fiorentino, ospiterà due eventi enogastronomici dove l’eccellenza dei prodotti tipici si sposa con la cultura del vino: un binomio da vivere e gustare attraverso decine di sfaccettature differenti, ed è questo in estrema sintesi l’obiettivo dichiarato della manifestazione fin dalla sua nascita nel 2016.

Sabato 4 maggio va in scena Agreste, la cena contadina per antonomasia che, oltre a rievocare la tradizione della civiltà contadina, intende valorizzare gli ingredienti contemporanei della stessa. Un ampio menù a forte spinta aretina, dai crostini neri all’arrosto misto, sarà accompagnato da esemplari di due denominazioni storiche toscane, rigorosamente rosse, il Rosso di Montepulciano e il Chianti Classico. Inutile dire che l’intento è valorizzare al meglio la storia del sangiovese, il cardine della cultura enologica della nostra regione.

Nell’ambito di Agreste, in sinergia con il Comune di Castiglion Fiorentino e la Proloco, il giorno successivo (domenica 5) verrà organizzato in piazza del Collegio “Il bambino contadino”, un’iniziativa ludica dedicata ai bambini, per la riscoperta e degli antichi mestieri.

Sabato 11, invece, la cena focalizza il tema della Chianina, declinata dalla tartare al filetto passando dagli ormai iconici pici al ragù bianco fatto tassativamente a mano dallo staff cucina del rione. L’ingrediente monotematico della serata intitolata Sapori di Chianina non potrà annoiare perché sarà sviluppato mediante tre abbinamenti di vini particolari, per qualcuno forse inediti, ma mai troppo azzardati: il tutto finalizzato ad un’esperienza (speriamo piacevole) che possa evadere dai canoni della classica grigliata in compagnia. Prima della cena, alle ore 18,30, grazie alla collaborazione con “Barolo vs Brunello”, è prevista la masterclass “L’insolito aperitivo del Vicolo” con degustazione di quattro etichette azzeccate per un momento pre-cena ma che difficilmente si trovano sugli scaffali del supermercato.

In caso di maltempo le cene si svolgeranno al coperto. Prenotazione obbligatoria al 331 3321790.