Teatro Il Giogo, seconda settimana di spettacoli

Arezzo, 4 luglio 2023 – Dopo una prima settimana di spettacoli che hanno catturato l’attenzione del caloroso pubblico del Giogo, a Montagnano la XXXIIª edizione della rassegna di teatro popolare prosegue anche questa settimana e culminerà sabato 8 luglio con la serata di gala “Cena sotto le stelle”. Durante la serata di sabato sarà premiata la compagnia vincitrice del concorso e verranno assegnati i vari premi tecnici. Ospiti il giornalista inviato Rai Giammarco Sicuro, il baritono di fama internazionale Mario Cassi e il giornalista e scrittore Filippo Anastasi, ai quali andrà il prestigioso “Giogo d’Argento”. (La cena è su prenotazione: 0575902482 – 3899998368 – 3470417613)

Intanto la seconda settimana di spettacoli è già iniziata. Questa sera, alle 21:30, sul palco di Piazza della Chiesa, salirà la compagnia ‘Li Bindoli’ (Porto S. Stefano) con lo spettacolo “La casa di Camme”, una commedia brillante in due atti e mezzo di Susi Cecchi per la regia di Renzo Vitelli. all’arrivo di una “foreschiera” (bolognese) a Porto S. Stefano, le dicerie delle comari paesane creeranno un po’ di confusione coinvolgendo numerosi personaggi. Gli interpreti sono Renzo Vitelli, Maria Costanzo, Giovanni Loffredo, Isabella Negro, Angelo Galatolo, Emilia Picchianti, Giulia Solari, Claudio Bondanini e Marcella Solari.

Martedì 4 luglio sarà la Compagnia Teatrale ‘Il Carro’ (Corciano) ad animare Piazza della Chiesa con lo spettacolo “La Badante”, una divertente commedia in cui una giovane badante e un vecchietto scaltro creano situazioni comiche e a volte grottesche all’interno della famiglia. Gli interpreti sono Rita Persichini, Cesare Giugliarelli, Ivan Cristallini, Stefano Beccafico, Francesca Matteucci, Marco Manieri, Gaia Beccafico, Valentina Giugliarelli, Filippo Bartoccini e Laura Fochettino. La regia è di Cesare Giugliarelli.

Dall’Umbria (Corciano) torniamo in Toscana, più precisamente a Firenze, la città della Compagnia ‘Attori per caso’, che si esibirà sul palco del Giogo mercoledì 5 luglio con lo spettacolo “La Fortuna con l’effe maiuscola”, una commedia in tre atti comici, nella quale si ride e si riflette, e che ha come protagonisti i componenti della famiglia Ruoppolo, ormai ridotti a “larve umane” e con un figlio adottivo, Erricuccio. Lo spettacolo teatrale è tratto dall’opera di Eduardo De Filippo e Armando Curcio. Gli interpreti sono Lucia Cappellini, Tiziana Caserta, Alessandro Masini, Alessandro Biagi, Antonio Pasqualicchio, Gabriella Gazzaneo, Tatiana Sansoni, Patrizia Manes, Pierluigi Fantappiè, Giancarlo Mariani, Marco Balò. La regia è di Gerardo Caso.

Dopo otto giorni di spettacoli consecutivi, la rassegna si prende una pausa nella giornata di giovedì 6 luglio, durante la quale non ci saranno spettacoli.

Il rush finale è affidato ai padroni di casa dell’Associazione Culturale “Il Giogo”, che nella serata di venerdì 7 luglio salirà sul “suo” palco e presenterà il nuovo spettacolo “Gedeone” per la regia di Roberto Arrigucci. Una favola moderna dove non ci sono regine, re, fare, principesse, principi e folletti, ma personaggi normali che si possono incontrare tutti i giorni… Eccetto Gedeone, un gatto molto particolare. Gli interpreti sono Patrizia Roggiolani, Delvina Basagni, Letizia Bernardini, Ugo Enrichetti, Loris Foianesi, Enrico Roncucci, Viola Salvi, Sofia Scatragli e Caterina Basagni.

Tutti gli spettacoli inizieranno alle 21:30 Biglietto intero 7 euro (Ridotto 5 euro) In caso di pioggia gli spettacoli si terranno presso il Teatro San Prospero di Montagnano.