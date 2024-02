Summer Festival. John Fogerty sul palco. Il mito dei Creedence

Lucca Summer Festival 2024 continua ad aggiungere grandi nomi a un cast già straordinario.

L’ultimo (per ora) è John Fogerty, che torna a Lucca quindici anni dopo la sua prima partecipazione e che si esibirà sul palco di piazza Napoleone il 16 luglio, nella sua unica data italiana. John Fogerty, statunitense, insieme ai Creedence Clearwater Revival, dei quali fu leader, ha forgiato un suono distintivo e innovativo, subito riconoscibile, un mix tra blues, country, pop, rockabilly, R&B, swamp boogie e southern rock ‘n’ roll, il tutto unito dalla sua prospettiva lirica unica ed evocativa.

Fogerty è uno dei musicisti americani più amati in patria e non solo: ha vinto un Grammy ed è stato inserito nella Rock & Roll Hall of Fame e nella Songwriters Hall of Fame. È l’unico artista a essere stato inserito nella Baseball Hall of Fame per la sua canzone “Centerfield”, un vero inno suonato negli stadi di baseball di tutti gli Usa. Tra i suoi titoli più noti, come solista soprattutto la già citata “centerfield“ e, con i Creedence, super-classici super-coverizzati quali “Proud Mary”, “Susie Q”, “Fortunate Son”, “Born on the Bayou”, “Bad Moon Rising” e “Have You Ever Seen the Rain”. Nel 2019, Fogerty ha festeggiato i 50 anni di carriera con un tour mondiale e Il suo spettacolo più recente, “My 50 Year Trip” è un tributo al 50° anniversario di Woodstock e presenta i successi dei Creedence Clearwater Revival, comprese tutte le canzoni suonate ne loro esibizione al leggendario festival musicale nel 1969. Il suo ultimo disco, realizzato con i componenti della famiglia nel 2020, è “Fogerty’s Factory”.

Il Summer 2024 partirà con le uniche due date italiane di Ed Sheeran (8 e 9 giugno) sugli spalti di fronte alle Mura urbane, con 40mila biglietti per ciascuna serata, subito esauriti. Poi toccherà agli Swedish House Mafia (esclusiva italiana, 30 giugno), ai rapper Tedua (3 luglio) e Geolier (5 luglio). Poi altre due esclusive italiane “sold out“: Smashing Pumpkins, special guest Tom Morello (6 luglio) e Rod Stewart (7 luglio). E ancora, Calcutta (11 luglio), Lenny Kravitz (12 luglio), Diana Krall (15 luglio), John Fogerty (16 luglio) e Salmo & Noyz (18 luglio), prima di altre tre uniche date italianei: Mika (19 luglio), Sam Smith (20 luglio) e Duran Duran (21 luglio). Infine, i Toto, special guest Marcus Miller (24 luglio).

Paolo Ceragioli