Stefano Mancuso e la rivoluzione verde a Science Lab

Arezzo, 6 giugno 2023 – Sabato 10 maggio alle ore 21 all’Auditorium del Centro Affari per il Festival Arezzo Science Lab interverrà il Prof. Stefano Mancuso con una lezione dal titolo “Plant Revolution, le piante hanno già inventato il nostro futuro”.

Stefano Mancuso, Scienziato di prestigio mondiale, professore all’Università di Firenze, dirige il Laboratorio internazionale di neurobiologia vegetale (LINV). Membro fondatore dell’International Society for Plant Signaling & Behavior, ha insegnato in università giapponesi, svedesi e francesi ed è accademico ordinario dell’Accademia dei Georgofili. Nel 2012 «la Repubblica» lo ha indicato tra i 20 italiani destinati a cambiarci la vita e nel 2013 il «New Yorker» lo ha inserito nella classifica dei “world changers”. Con la sua start-up universitaria PNAT ha brevettato "Jellyfish Barge", il modulo galleggiante per coltivare ortaggi e fiori completamente autonomo dal punto di vista di suolo, acqua ed energia presentato all’EXPO Milano 2015 che si è aggiudicato l’International Award per le idee innovative e le tecnologie per l’agribusiness dell’United Nations Industrial Development Organization (UNIDO). È autore di volumi scientifici e di centinaia di pubblicazioni su riviste internazionali.

Al termine sarà possibile avere il firmacopie del libro “Plant Revolution” (Giunti) ed incontrare il Professore.

Arezzo Science Lab è un Festival di spettacoli teatrali su materie scientifiche organizzato dall’Associazione Lab, dalla Fondazione Guido d’Arezzo, in collaborazione con la libreria La Feltrinelli Point. Le Istituzioni che la sostengono sono: la Regione Toscana, Il Comune di Arezzo, la Biblioteca Città di Arezzo. I partner che hanno permesso la realizzazione di questo progetto sono: TCA, Acli, Grafiche Badiali, GP Motors, Caffè River, Centro Chirurgico Toscano, Marino fa Mercato, Unicoop Firenze.

Sarà la serata finale di questa prima edizione che è stata un grande successo con tutti gli spettacoli sempre esauriti ed un grande entusiasmo ed interesse, avendo coinvolto le migliori personalità scientifiche nei rispetti campi a livello internazionale.

Per i biglietti è possibile farli sul sito Discover Arezzo, mentre per informazioni whatsapp 3479251722.

Informazioni : www.fondazioneguidodarezzo.com