Squali Monitoraggio con i droni

Nel comune di Massa Marittima (Grosseto), per la precisione a Valpiana, opera il Centro studi squali- Istituto scientifico.

Un centro di respiro europeo, in grado di coniugare ricerca scientifica e divulgazione. E’ stato fondato - ed è diretto - dal biologo e ricercatore Primo Micarelli, titolare di un Master in Oceanografia Biologica, di un Dottorato di Ricerca in Scienze Ambientali, professore a contratto dal 2006 al 2011 all’Università di Siena ed esperto di fauna e flora marina ed in modo particolare di squali.

Il Centro - che fa parte della rete dell’Osservatorio Toscano per la Biodiversità promosso dalla Regione Toscana - svolge attività di ricerca sugli squali in Sud Africa (squalo Bianco), in Madagascar (squalo Balena e squali Grigi) e nel Mar Mediterraneo (Verdesche, Grigi, Gattopardi e Gattucci).

I monitoraggi nel Mediterraneo si svolgono lungo la costa toscana con strumenti innovativi come droni, Rov, Laser fotogrammetrico, e telecamere GoPro con riprese subacquee.

Recentemente, durante una spedizione didattica in Sudafrica, l’equipe formata da studenti e dal professor Micarelli ha avuto l’occasione di osservare e documentare uno degli eventi più rari e controversi del mondo marino, ovvero l’attacco di un’orca a uno squalo bianco. "Abbiamo fotografato e registrato tutte le fasi dell’attacco - ha detto Micarelli - elaborando una documentazione importante ai fini dello studio del comportamento delle orche. La coppia di orche, presente in queste acque dal 2017, ha provocato la morte di almeno una decina di squali bianchi. Una situazione che sta creando alterazioni ecologiche sempre più evidenti e preoccupanti per lo stato di salute ecologico della costa sudafricana, purtroppo sottoposta anche a problematiche di overfishing e sotto osservazione da parte dei colleghi che, localmente, ne monitorano lo stato di salute".

"A giugno 2024 – chiude Primo Micarelli – partirà un nuovo progetto di marcatura dello squalo bianco nel Mediterraneo, dove la sua presenza è sempre più rara. Inoltre, stiamo cercando il sostegno di sponsor privati per finanziare un progetto pilota che interessa il Golfo di Follonica, per la riproduzione di squali gattopardo in loco, all’interno di strutture sommerse. L’intento del progetto è quello di facilitare la produzione di uova, da trasferire poi per la schiusa al Centro di Valpiana. Sarebbe il primo progetto europeo di maricoltura ecosostenibile dedicato agli Elasmobranchi".

Matteo Alfieri