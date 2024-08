Arezzo, 26 agosto 2024 – Serenata a Castiglion Fiorentino con il concerto classico dell’orchestra da camera DIE ZARGE di Monaco di Baviera

29 agosto alle ore 21 Chiostro San Francesco

Come negli anni precedenti, l'orchestra da camera DIE ZARGE di Monaco di Baviera si esibirà̀ nel suggestivo chiostro di San Francesco. L'acclamato ensemble semiprofessionale, che ha sede a Monaco di Baviera da quasi 50 anni, ha eseguito un'acclamata serenata estiva nella Residenza di Monaco lo scorso giugno e porterà̀ a Castiglion Fiorentino alcune parti del programma.

“Con il concerto di giovedì prossimo si chiude la stagione musicale del cartellone estivo. Ormai è diventato, in questi 6 anni, un appuntamento consolidato per tutti gli amanti di musica classica” dichiara il vice sindaco, Devis Milighetti.

L'ingresso è libero.

Il programma promette una serata suggestiva con una selezione speciale di opere. Include 2 opere del periodo barocco italiano (Vivaldi e Ricciotti), 2 opere del periodo classico tedesco meridionale (Fils e Mozart), nonché́ del romanticismo italiano (Donizetti) e tedesco meridionale/viennese (Reger/Schubert):

Antonio Vivaldi: Concerto in fa maggiore per 3 violini e orchestra d'archi Anton Fils: Sinfonia II in sol minore Gaetano Donizetti: Concertino per clarinetto e orchestra d'archi Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento in si bemolle maggiore KV 137 Carlo Ricciotti: Concertino VI in mi bemolle maggiore per orchestra d'archi Max Reger: Andante lirico

Franz Schubert: Valses nobles op.77

I gruppi di archi sono guidati da musicisti professionisti che suonano anche le parti soliste: Violino I: Katharina Waldmann e Barbara Schenk, Violino II: Judith Klins, Viola: Judit Heja, Violoncello: Felix Seiffert.

Il solista del Concertino di Donizetti è Alexander Schwalb, clarinettista principale del Teatro Hagen. Dal 1980, il direttore musicale Professor Bernhard Tluck è riuscito a dare ai suoi musicisti la massima gioia di suonare e al pubblico un'esperienza musicale speciale.

Programma deciso della sera

Antonio Vivaldi (1678 – 1741) Concerto in F -Dur per 3 Violini e orchestra d`archi. Allegro – Andante - Allegro

Anton Fils (1733 -1760) Sinfonia II in g – moll. Allegro – Andante – Allegro assai

Gaetano Donizetti (1788 – 1856) Concertino per clarinetto e orchestra d`archi. Andante sostenuto – Allegretto

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791) Divertimento in B -Dur KV 137. Andante – Allegro di molto – Allegro assai

PAUSA

Carlo Ricciotti (1681 – 1756) Concertino VI in Es – Dur per orchestra d`archi. Affettuoso – Presto – Vivace

Max Reger (1873 – 1916) Lyrisches Andante lirico. Andante espressivo

Franz Schubert (1797 – 1828) Valses nobles op.77