Serata di Gala a Bossi:"Notte d'Arte a Castello"

Arezzo, 19 agosto 2024 – L'Accademia Internazionale Arte Moderna AIAM Lecco in collaborazione con l'Associazione Accorsi Arte di Torino, nota storica Galleria Italiana, si pone come obiettivo accademico la valorizzazione di Siti e Dimore Storiche d'Italia, di cui il nostro paese è ricco, come scenario delle esposizioni d'Arte e riscoperta della bellezza del nostro patrimonio culturale e territoriale.

Arte e Storia infatti sono uno squisito e imperdibile connubio che arricchisce e dona qualcosa in più alle Mostre d'Arte Contemporanea e agli artisti coinvolti.

Quest'anno le due curatrici Serena Caleca Direttore di AIAM e Daniela Accorsi Direttore di Accorsi Arte, in collaborazione con la famiglia dei Marchesi Albergotti di Arezzo e varie attività locali, aprono i cancelli di una delle più belle e antiche Ville d'Epoca della Toscana, la Villa I Bossi del XII secolo, splendidamente conservata nelle generazioni dalle famiglie che l'hanno presa in cura.

La Serata di Gala che ha per titolo fantasia,"Notte d'Arte a Castello", ispirandosi alla ricchissima storia medioevale del territorio e che si aprirà nel pomeriggio del 24 Agosto 2024, prevede un ricco programma per uno squisito intrattenimento estivo: Mostra di opere di Arte Contemporanea accuratamente selezionate provenienti da tutta Italia ed Estero, Aperitivo di Benvenuto, Performance introduttiva dal vivo, passeggiata bordo piscina con esposizione della Mostra Personale dell'artista toscano Marco Eracli, Degustazione nelle cantine della Villa dei vini della Cantina Faralli, Buffet serale di mezza estate curato dallo Staff del Ristorante Osteria "La Vecchia Scuola" di Arezzo, intrattenimento musicale per voce e flauto e Asta di Beneficenza Pro Istituto Casa THEVENIN, importante realtà sul territorio di Arezzo, che si batte per la difesa della Donna e del Bambino vittime di violenza, ancora Premiazione delle Opere per i primi 3 selezionati da parte della Commissione di Giuria presieduta dalle Curatrici Dott.Caleca e Dott.Accorsi e dalla Dirigente Comunitaria della Sapienza di Roma Dott. Yvonne Gandini e consiglieri, consegna degli Attestati Accademici, Interventi e Asta di Beneficenza conclusivaLa Commissione di Giuria che si riunirà per assegnare i primi tre premi delle opere finaliste è composta dal Critico d'Arte, Scrittore e Direttore Accademico Dott. Serena Caleca, dalla Presidente dell'Associazione e Galleria Accorsi Arte TO/VE e dalla Dirigente e studiosa di Comunità della Sapienza di Roma, Yvonne Gandini.

Sostengono l'evento numerosi sponsor e attività presenti sul territorio come il Buffet e la scenografia curati dal Direttore dell'Osteria "La Vecchia Scuola" Francesca Dringoli, sensibile artista aretina oltre che esperta curatrice di eventi gastronomici, la Degustazione gentilmente offerta da "Cantine Faralli" nelle sale cantine della Villa per conoscerne i vini , il secondo premio offerto dal negozio di materiali artistici "Belle Arti"di Arezzo presente sul territorio dal 1938, l'accoglienza promossa dal B&B Cà De Guelfi, la Tipografia Basagni per il materiale diffusivo e il sottofondo musicale che saprà allietare magnificamente la serata nella voce di Barbara Bidini in arte "Baby in Arte" e "Il Flauto di Ivan" di Ivan Giovannini.

L'Esposizione, la Serata di Gala con Buffet e Premiazione e l'Asta di Beneficenza dedicata alla nobile causa dell'Istituto THEVENIN saranno aperti a Ingresso Libero dalle 17,30 del 24 agosto fino a sera e nella mattina del 25 Agosto 2024, grazie alla squisita accoglienza della Marchesa Francesca Vignali Albergotti e della sua famiglia che ringraziamo insieme a tutti i numerosi invitati.

Una serata indimenticabile nelle terre di Gragnone che segnerà il ricordo di questa calda Estate 2024 della splendida città di Arezzo.