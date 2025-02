Segni d'amore 2025, a Lucignano con Appunti di viaggio si festeggia San Valentino

Arezzo, 12 febbraio 2025 – Appunti di Viaggio’, Racconti di Toscana tra cultura e cibo", il format di eventi organizzato da Confesercenti Arezzo nell’ambito del progetto di Vetrina Toscana, porterà i visitatori alla scoperta dei “Segni d’amore” di cui si arricchirà uno dei borghi più belli d’Italia, Lucignano.

L'iniziativa, a partire dalle 17 del giorno di San Valentino, la Festa degli Innamorati, prevede la visita guidata al borgo di Lucignano tra le luci del tramonto, alla scoperta della sua storia e delle sue curiosità, in Sala Don Enrico Marini l'intervento musicale con violino e chitarra acustica del gruppo "A minor duo" composto dal maestro Stefano Rondoni e Vincenzo Buongiorno, con brani dedicati al tema dell'amore. I partecipanti si sposteranno quindi all'interno del MAD, il Museo dell'Albero d’Oro; qui davanti ad uno dei capolavori assoluti dell’arte orafa italiana, conosciuto anche come “Albero dell’amore”, si rinnova ogni anno la tradizione della promessa degli innamorati: ancor oggi molte coppie, provenienti da tutta Italia e dall’estero, sono solite giungere a Lucignano, per giurarsi eterno amore davanti all'albero. Nella Terrazza in piazza delle Logge l’installazione ‘Giant Love’ #lovelucignano aspetta i più social per ‘fissare’ e ‘postare’ un ricordo d’amore in uno dei Borghi più belli d’Italia.

Al termine, nella cornice della sala del consiglio comunale, è in programma un brindisi augurale con specialità locali.

“Un altro evento di qualità – sottolinea il sindaco di Lucignano Roberta Casini – realizzato a cura di Confesercenti Arezzo, che caratterizza fortemente il nostro borgo e che costituisce un forte appeal per tante coppie di ogni età, che possono trascorrere da noi un San Valentino all’insegna dell’originalità e dell’autenticità. L’Albero d’Oro è il simbolo che ci unisce e ci rappresenta e il suo ritorno, a dicembre dopo il restauro è motivo di grande orgoglio." "Dopo il grande successo della passata edizione, - sottolinea Lucio Gori, coordinatore Assoturismo Confesercenti Arezzo - riproponiamo di nuovo questa iniziativa, che è inserita in Vetrina Toscana, il progetto promosso dalla Regione Toscana, , coordinato da Toscana Promozione, realizzato a livello provinciale da Confesercenti con il contributo di Unioncamere Toscana e Camera di commercio di Arezzo e Siena, finalizzato alla promozione di ristoranti e botteghe alimentari che utilizzano i prodotti del territorio, nonché i produttori veri e propri, offrendo ai consumatori non solo esperienze di gusto, ma come nel nostro caso legandole ad un ricordo e un’emozione, in sinergia con offerta culturale ed artistica del nostro territorio”.

La partecipazione all'evento è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria entro le ore 20 di giovedì 13 febbraio contattando:

Confesercenti Arezzo - referente Lucio Gori - Dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 tel. 3387417046 graditi messaggi whatsapp - e-mail: [email protected]