Castagne, funghi e non solo: cosa fare domenica 3 novembre in Toscana

Firenze, 2 novembre 2024 - Un inizio di novembre all'insegna del tempo splendido. Giornate di sole in Toscana con temperature gradevoli. L'ideale per scampagnate, gite fuori porta e un pranzo in una delle tante sagre che costellano la regione in questo periodo. Tante le pro loco e le associazioni che propongono menu a tema ai visitatori. I protagonisti sono due: funghi e castagne, frutti per eccellenza dell'autunno. Ecco un po' di dritte su dove andare domenica 3 novembre per gustare i veri saporti di Toscana. All'insegna della grande tradizione.

