Firenze, 30 luglio 2024 - Il turismo letterario,è una forma di turismo culturale che prende sempre più piede. La Toscana è ricca di arte, cultura, natura e tradizioni e non sorprende quindi che sia stata scelta come scenario di numerosi libri. Ecco alcune ambientazioni da visitare. Ovviamente con alla mano il volume corrispondente, per rileggere i passi delle ambientazioni. E buon viaggio.