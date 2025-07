Arezzo, 31 luglio 2025 – Sarita Schena all'Eden per Arezzo Smart Festival

La cantante italo-argentina arriva ad Arezzo per raccontare al pubblico di Smart i Sud del mondo

Un trio d'eccezione, una voce preziosa con il colore della nostalgia. Lunedì 4 agosto, presso l'Arena Eden, torna Arezzo Smart Festival con il concerto “A flor de piel” presentato da Sarita Schena (voce), Giuseppe De Trizio (chitarra classica) e Claudio Carboni (sax). Inizio ore 21:15. L'evento è a cura di Officine della Cultura.

“A flor de piel” propone un viaggio tra musica e parole raccontando i “Sud del mondo” ed in particolare l'Italia e la tradizione del Tango del Sud America, affrontando un repertorio che spazia da composizioni di autori latini di origine italiana come Piazzolla, Magaldi e D'Arienzo al fianco di autori sudamericani come Bola de Nieve, Gomez, Chavela Vargas.

Alla voce dell'attrice e cantante Sarita Schena, venata di intensa malinconia fanno eco le corde di Giuseppe De Trizio e il sax soprano di Claudio Carboni. Un omaggio nel linguaggio della musica, nel linguaggio dei ricordi, della nostalgia e della memoria storica, a tutta quella comunità che oggi si ritrova a doversi confrontare ea dover condividere le medesime difficoltà culturali, legate ad un passato fatto di contaminazioni culturali, di influenze migratorie e di crescita sociale, nonché un futuro che deve basarsi sulla forza e sulla costante ricerca di affettuoso contatto nel passato.

Cantante italo-argentina classe 1994, Sarita Schena si forma tra Italia, Stati Uniti e Argentina, studiando canto, pianoforte e improvvisazione jazz tra Bari, Berklee College of Music e rinomati seminari internazionali come l'Umbria Jazz Clinics. Vincitrice di concorsi nazionali, collabora con musicisti come F. Accardi, C. Pace e HU Passarella, con cui partecipa a numerosi festival di tango in Italia e all'estero, tra cui il “Valparatango” in Cile. Appassionata di tango e musica sudamericana, ma attiva anche nel jazz e nel teatro musicale, ha registrato parte del suo disco a Buenos Aires con il pianista Cristian Zárate e ha lavorato con il cantante argentino Guillermo Fernandez.

Ingresso euro 10. Ridotto € 8 soci Unicoop Firenze, under 30, over 65.

Informazioni e prevendita presso Officine della Cultura, Via Vittorio Veneto 180/2, Arezzo – tel. 0575 27961 e 338 8431111 - con orario 10:00 > 13:00 e 15:30 > 18:00 – [email protected]. Prevendita online su www.ticketone.it. Biglietteria il giorno di spettacolo presso il luogo del concerto con apertura un'ora prima dell'inizio.