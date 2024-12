Saràbanda in concerto alla Scuola Primaria Curina

Arezzo, 20 dicembre 2024 – Saràbanda in concerto alla Scuola Primaria A. Curina

Il progetto Saràbanda dell’Orchestra Multietnica di Arezzo torna a scuola per una lezione concerto con gli studenti della Primaria Curina insieme alle classi IIB e IIIB

La musica come ponte tra culture, linguaggio universale capace di unire, dialogare e creare comunità. Sabato 21 dicembre, alle ore 11:15, presso la Scuola Primaria “A. Curina” di Arezzo, IC “F. Severi”, si svolgerà l’evento conclusivo del progetto “Saràbanda”, che ha coinvolto in questi primi mesi dell’anno scolastico 2024/25 gli studenti delle classi IIB e IIIB in un laboratorio musicale interculturale. L'evento vedrà protagonisti I Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo, insieme agli studenti partecipanti al laboratorio, in una lezione concerto aperta all’intera scuola in cui il repertorio musicale mescolerà sonorità, lingue e tradizioni in un messaggio di dialogo e integrazione.

Il progetto Saràbanda, risultato tra i vincitori del bando per l’integrazione promosso dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Arezzo, sostenuto dal Bando Patrocini del Cesvot e realizzato grazie al contributo di Fondazione CR Firenze nell’ambito del Bando “Partecipazione culturale 2024”, è portato avanti dall’OMA con l'obiettivo di favorire la conoscenza e il confronto tra culture, invitando gli studenti a scoprire la musica come strumento educativo e sociale. Nei mesi di laboratorio, i piccoli partecipanti hanno avuto così modo di esplorare ritmi, melodie e strumenti provenienti da paesi diversi, immergendosi in un'esperienza che ha stimolato curiosità, rispetto reciproco e spirito di collaborazione.

La lezione concerto de I Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo rappresenta il momento conclusivo di questo percorso. Grazie alla sua composizione eterogenea di musicisti italiani e stranieri, l'Orchestra è un esempio concreto di come la musica possa diventare uno spazio inclusivo, capace di raccontare storie, abbattere barriere culturali e creare un linguaggio comune. Un'occasione unica per gli studenti, che potranno vivere un viaggio musicale attraverso tradizioni e suoni del mondo, sperimentando come le diversità possano convivere in un'armonia condivisa, portando a casa un ricordo emozionante, ma anche un messaggio profondo: la ricchezza della diversità, la forza del dialogo e la bellezza dell'incontro tra culture.

«La musica è un linguaggio universale che non ha bisogno di traduzioni – ha sottolineato Mariel Tahiraj, curatore del percorso laboratoriale –. Ogni nota, ogni ritmo, parla al cuore, abbatte i pregiudizi e crea connessioni. Un valore fondamentale, soprattutto nelle scuole, dove educare alla diversità e all'inclusione significa formare i cittadini di domani».

Insieme all’IC “F. Severi” hanno preso parte al progetto Saràbanda, con laboratori dedicati coordinati insieme a Officine della Cultura, l’IC “G. Vasari”, l’’IC “4 Novembre” e il Liceo Musicale “F. Petrarca” oltre ad un apposito percorso presso la Casa Circondariale di Arezzo.

Maggiori informazioni: www.officinedellacultura.org – www.orchestramultietnica.net.