Arezzo, 3 aprile 2025 – Torna la rassegna "Nuova Primavera Musicale Sangiovannese", organizzata dall’Accademia Musicale Valdarnese sotto la direzione artistica del maestro Andrea Turini, con il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno. Giunta quest’anno alla sua quinta edizione, la manifestazione propone sei appuntamenti di alto livello distribuiti nei mesi di aprile, maggio e giugno, con la lezione-concerto inaugurale in programma sabato 5 aprile e l’evento conclusivo previsto per il 21 giugno, in occasione della Festa della Musica. L'iniziativa si conferma come un'importante vetrina per la promozione dei musicisti del territorio, offrendo spazio ai giovani talenti e presentando artisti di consolidata fama nazionale e internazionale.

"Salutiamo l’arrivo della primavera e della bella stagione – dichiarano il sindaco di San Giovanni Valdarno, Valentina Vadi, e l'assessore alla cultura, Fabio Franchi – con la Nuova Primavera Musicale Sangiovannese, rassegna musicale giunta quest’anno alla quinta edizione, organizzata dall’Accademia Musicale Valdarnese. Una rassegna che, sin dalla prima edizione, si è distinta per l’indubbia qualità e la ricchezza del programma, grazie al prestigio e alla professionalità che l’Accademia Musicale ha sempre dimostrato nei suoi oltre quarant’anni di attività nel nostro territorio e, in particolare, nella nostra città. Ci piace accogliere con estremo favore e segnalare le novità di questa edizione: accanto ai concerti tenuti da maestri di indiscusso prestigio internazionale, si affiancano concerti e lezioni-concerto di giovani e già talentuosi allievi dell’Accademia. Un modo apprezzatissimo per mettere in relazione musicisti affermati con giovani in perfezionamento e costruire un ponte tra generazioni, permettendo ai più giovani di affinare ulteriormente le proprie competenze, mettersi alla prova e – auspicabilmente – avviarsi verso una soddisfacente carriera. Un'altra novità che ci fa piacere sottolineare è la collaborazione con l’Accademia della Nunziata: la sinergia tra associazioni rappresenta sempre un valore aggiunto e consente di accrescere in modo esponenziale il valore e la qualità delle iniziative.La Nuova Primavera Musicale è quindi un appuntamento da non perdere, che ci introduce nella stagione primaverile e ci accompagnerà fino all’arrivo dell’estate”.

Per l’edizione 2025 la rassegna, in continuazione con “I Concerti per la Toscana”, rafforza la sinergia con l’ Accademia della Nunziata con le lezioni-concerto degli allievi di Andrea Turini alla sala La Nonziata. Il primo evento in cartellone si terrà sabato 5 aprile alle 17 e vedrà esibirsi il pianista calabrese Ferdinando Zuddio, docente al Conservatorio di Frosinone e vincitore di oltre 30 premi in concorsi pianistici nazionali e internazionali.

Si proseguirà il 10 maggio, sempre alle 17 alla Sala La Nonziata, con un concerto tenuto da due giovani e talentuosi musicisti: Francesco Pambianco al pianoforte e Beatrice Trimigno al flauto. Il pubblico potrà apprezzare un raffinato repertorio con musiche di Rachmaninov, Chopin e Poulenc.

Il 24 maggio alle 17 continueranno le lezioni-concerto in collaborazione con l’Accademia della Nunziata. Ospite della serata sarà il pianista marchigiano Leonardo Giulianelli, vincitore di numerosi premi e recentemente laureato con lode e menzione speciale al Conservatorio di Pesaro.

Il 7 giugno alle 21, presso il Museo della Basilica di Santa Maria delle Grazie, sarà protagonista l’arpa con un concerto che vedrà esibirsi la rinomata solista Floraleda Sacchi, artista di fama internazionale con musiche di Puccini, Rota, Henson-Conant, Rodrigo, Albéniz, Sakamoto e Hisaishi

Il 20 giugno alle 21, alla Pieve di San Giovanni Battista, si terrà un raffinato concerto per mezzosoprano, flauto e arpa con il trio composto da Daniela Pini (mezzosoprano), Fulvio Fiorio (flauto) e Davide Burani (arpa).

La quinta edizione della "Nuova Primavera Musicale Sangiovannese" si concluderà il 21 giugno alle 21 presso la Sala La Nonziata. In occasione della Giornata Internazionale della Musica, l’Accademia proporrà un concerto curato dall’Istituto Musicale Francesco Feroci, dando spazio ai talentuosi allievi della scuola.

"Invito calorosamente tutta la cittadinanza a partecipare a questi concerti – dichiara il direttore artistico Andrea Turini – che, per scelta, sono sempre gratuiti affinché la cultura musicale sia accessibile a tutti. Ogni evento rappresenta un'occasione unica per avvicinarsi alla grande musica, con artisti di altissimo livello e repertori di grande fascino. Sono certo che il pubblico apprezzerà la varietà e la qualità delle proposte; la musica è un linguaggio universale che ci unisce e ci emoziona ed è stupendo poter condividere momenti di arte e bellezza".