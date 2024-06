Sansepolcro accoglie la nuova opera di Li Kang presso "spazio.Art&People"

Arezzo, 20 giugno 2024 – L’associazione culturale e galleria "spazio.ART&PEOPLE" ha annunciato un evento che si terrà il 29 giugno 2024 per la presentazione del nuovo quadro dell’artista Li Kang, la cui mostra è già in corso presso la galleria.

Li Kang, nato nel 1995 nello Shanxi, Cina, si è laureato nel 2017 al Dipartimento di Pittura ad Olio dell'Accademia di Belle Arti del Jilin. Ha proseguito gli studi post-laurea presso l'Accademia di Belle Arti di Perugia in Italia dal 2018 al 2021 e attualmente vive e lavora in Italia. Ha già fatto il suo esordio a Sansepolcro lo scorso 7 giugno 2024 con una mostra intitolata “LEGHE” curata da Andreea C. Dudau e Giovanni Tricca.

La presentazione del suo nuovo quadro “Annunciazione” rappresenta un momento per gli amanti dell’arte contemporanea e per tutti coloro che vogliono approfondire la conoscenza del promettente artista.

L’evento avrà luogo presso la sede di "spazio.ART&PEOPLE", situata in Via XX Settembre 106A, Sansepolcro.

La serata sarà arricchita dalla presenza del compositore di musica elettronica “daleea”, studente al conservatorio Morlacchi di Perugia e della dj ospite “cmdk”, compaesana di Li Kang, che con le loro esibizioni creeranno un’atmosfera unica utilizzando sonorità sperimentali dell’avanguardia asiatica.

Durante l’evento, i partecipanti avranno l’opportunità di incontrare personalmente gli artisti, scambiare idee, ricevere informazioni dettagliate sui quadri esposti e discutere delle ispirazioni e delle tecniche artistiche di Li Kang.

Informazioni sull'evento:

- Data: 29 giugno 2024

- Orario: 17:00 - 00:00

- Luogo: spazio.ART&PEOPLE, Via XX Settembre 106A, Sansepolcro (AR)

- Ingresso libero