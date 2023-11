Sale la febbre per Miss italia. Quaranta ragazze pronte a stupire

SALSOMAGGIORE (Parma)

Quaranta ragazze per una corona ambita, quella di Miss Italia. E in gara ci saranno anche due toscane e due umbre per avverare un sogno lungo un anno. Sabato Salsomaggiore torna a ospitare dopo oltre due lustri la finale di un concorso che ha 84 anni di vita. "Un’edizione speciale di Miss Italia – dice la patron Patrizia Mirigliani - coraggiosa, sicura di sé, dopo la sorprendente e incoraggiante partecipazione del pubblico alle 348 selezioni nelle piazze dei Comuni italiani con ben 6780 iscritte. Qui, davanti alla folla, le ragazze hanno sfilato in passerella ma hanno anche promosso i temi sociali che ci stanno a cuore, primi fra tutti quello dell’educazione stradale". La giuria che eleggerà Miss Italia 2023 è composta dai giornalisti Hoara Borselli e Giuseppe Cruciani e dalla modella e influencer Giulia Salemi, lei stessa ex miss. Potrebbe arrivare anche Vittorio Sgarbi. Madrina della serata sarà la Miss Italia di Salsomaggiore, Gloria Bellicchi, vincitrice del Concorso nel 1998. Per il Granducato saranno in gara la Miss Toscana Giada Pieraccini, 18 anni, versiliese di Seravezza che studia al liceo coreutico di Livorno e Debora Sarti di Casalguidi che lavora come commessa in un negozio di moda del centro di Pistoia.

Giada Pieraccini ha due sogni: essere protagonista delle sfilate di moda e fare l’attrice (si ispira a Margot Robbie). Nei momenti liberi pratica equitazione e danza moderna. Debora Sarti partecipa a Miss Italia come forma di riscatto dopo il bullismo subìto da bambina. Ha la passione per la danza e si diverte a fare le imitazioni. Ammira la figura di Anna Magnani per le sue interpretazioni e ha simpatia per Laura Torrisi, semplice come lei.

A rappresentare l’Umbria c’è Greta Narcisi, Miss Umbria, 19 anni di Bastia: ama la danza e sogna una carriera nella moda e anche la sua mamma, Cinzia, nel 1998 ha partecipato a Miss Italia. Con lei Arianna Pizzoni, folignate di 18 anni che frequenta l’ultimo anno dell’Istituto tecnico, indirizzo biotecnologie sanitarie. Sogna una carriera nella ricerca e il mondo della moda e della televisione.

Non in gara ma come ospiti Toscana e Umbria porteranno alla ribalta anche due Miss Coraggio che racconteranno le loro storie di vita e le battaglie che hanno condotto contro la sorte avversa: sono Jennifer Cavalletti, ragazza autistica di 19 anni di Spoleto e Ilenia Garofalo, 24 anni di Grosseto, arrivata in passerella dopo un gravissimo incidente stradale. Ospiti musicale della finalissima il Piceno Pop Chorus, la soprano Chiara Guerra, la prima ballerina della Scala Petra Conti, la violinista internazionale Laura Marzadori. Il programma prevede per venerdì alle 18 l’assegnazione dei titoli nazionali satelliti al Palazzo dei congressi. Sabato dalle 17, sempre nella stessa sede, la finalissima e intorno alle 20,15 il verdetto. Sarà la Miss Italia uscente Lavinia Abate di Roma a incoronare la nuova regina.