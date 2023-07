Sagre in Toscana, cosa fare nel weekend

Firenze, 4 luglio 2023 – Tante sagre in Toscana anche in questo weekend di luglio, ecco una selezione dei principali appuntamenti.

AREZZO

Primo dei tre fine settimana di luglio (da venerdì a domenica) con la sagra della tagliata di Lucignano, la sera dalle 20 prende il via la brace. C’è anche la pizza.

FIRENZE

A Montespertoli, nella frazione di San Pancrazio, torna la tradizionale sagra della brioche con gelato, da venerdì a domenica. Si cena dalle 19. Prenotazione obbligatoria al 334.2220688. Seguono musica e ballo.

Da venerdì a domenica ultimi tre giorni per la sagra del pesce al campo sportivo di Tamburello a Bassa, frazione di Cerreto Guidi. Festa tradizionale che celebra 49 anni di età. Si cena dalle 19, seguono musica e ballo.

Da venerdì a sabato ultimi tre giorni a Pelago per la sagra del tortello alla pelaghese al Centro La Pira di via Vallombrosana. Stand aperti dalle 19.

Da giovedì a domenica a Bovccagnello, frazione di Vicchio, il Lago Viola ospita la festa del cinghiale e del tortello. Prenotazioni al 350.1933619 oppure al 366.1500599.

Sabato e domenica (e replica la settimana dopo) a Reggello, nella frazione di Tosi, si tiene la sagra del tortellone. Si mangia al campo sportivo dalle 19. Prenotazione consigliata al 347.1920574 oppure 329.1252756.

Tutte le sere fino al 16 luglio (tranne il lunedì) sagra del papero e del cinghiale al circolo Arci “Rossetti” di Cerreto Guidi. Prenotazioni al 333.7730560. Si cena dalle 19,30.

GROSSETO

Da giovedì a domenica a Massa Marittima, nella frazione di Valpiana, si tiene la seconda edizione della sagra degli antichi sapori. Appuntamento in via della Cava dalle 18 a mezzanotte, prenotazioni al 331.7846537. Menu vario con specialità maremmane.

A Orbetello, nella frazione di Fonteblanda, da giovedì a domenica la sagra di Santa Maria Goretti, al campo sportivo. Nel menu specialità tipiche. Si cena dalle 19,30.

LIVORNO

“La grande tagliatella in musica” è la festa della filarmonica di Castagneto Carducci: appuntamento da giovedì a domenica al parco delle Sughere a Donoratico, dalle 19.30. Non mancano tombola e ballo.

LUCCA

Ogni sabato e domenica di luglio a Capannori, nella frazione di Massa Macinaia, appuntamento al piazzale Monica Del Grande in via Sodini con la sagra del fungo porcino con polenta. Si cena dalle 19,30. Segue musica dal vivo.

Sagra del tagliarino nella “area sagre” di Paganico, frazione di Capannori, da venerdì a domenica.Aperta a cena, prenotazione al 353.4564097, non manca la musica.

Da venerdì a domenica (con replica la settimana successiva) a Querceta, frazione di Seravezza, spazio alla sagra della quercia. Menu tipico, specialità tordelli. Si cena dalle 20 a mezzanotte, spazio anche a musica e giochi.

Il venerdì, sabato e domenica per tutto luglio a Pietrasanta, nella frazione di Montiscendi, si tiene la sagra della contrada La Cervia. Specialità del luogo, musica e divertimento nella sede della contrada lungo l’Aurelia a Montiscendi, al numero 61. Prenotazioni al 328.9264419.

MASSA CARRARA

La sagra della focaccetta animerà da venerdì a domenica il borgo di Quercia, frazione di Aulla. Si mangia dalle 19.

Tutte le sere dalle 18 a mezzanotte, fino a domenica 9 luglio, a Massa, nella frazione di Canevara, spazio alla sagra di Canevara, con al centro i prodotti tipici del luogo. Appuntamento al campo e nel salone parrocchiale di Canevara.

Da venerdì a domenica a Massa, la parrocchia San Pio X ospita la sagra d'estate. Stand aperti dalle 19,30.

PISA

Fino al 16 luglio tutte le sere sagra della pizza, della birra e del melone retato a Orentano, frazione di Castelfranco di Sotto, in via della Chiesa. Prenotazione consigliata al 375.7266760. Non mancano musica e ballo.

Sempre a Castelfranco di Sotto, ma nella frazione di Villa Campanile, tutti i sabati fino al gran finale del 6 agosto si tiene la “Festa del contadino-Antipasto genuino”, stand aperti dalle 19 alla chiesa di Villa Campanile, nell'area del Quercione. Non mancano musica e ballo.

A Peccioli sabato 8 luglio decima edizione de “La notte nera”, che dalle 19 alle 24 porterà in scena il tartufo nero estivo. Un percorso che si svilupperà tra piazza del Carmine, via Roma, piazza Domenico da Peccioli, Terrazza Sospesa.

Sabato e domenica festa del totano fritto al campo sportivo di Bientina. Aperto a cena, prenotazioni al 347.0806375.

Sempre a Bientina, ma al circolo Arci “Il Risorgimento” alle Quattro Strade, si tiene la prima edizione di “Hamburgheriamo”, da giovedì a domenica. Non manca la musica. Prenotazioni al 334.9599929. Aperto a cena.

A Uliveto Terme, frazione di Vicopisano, 42esima sagra dell'anguilla con gli ultimi tre giorni, da venerdì a domenica. Al campo sportivo “Taccola” si cena dalle 19.

PISTOIA

A Pistoia continua Sant’Agostino in Festa, nella zona industriale, vicino alla chiesa. Il programma di questo weekend: venerdì serata di beneficenza, specialità del giorno tortellini mugellani, saltinbocca alla romana e pizza. Musica con Artemente, tributo a Vasco Rossi. Sabato 8 specialità del giorno pappardelle al cinghiale, cinghiale in umido e pizza. Gruppo Musicale: Michele e Sabrina. Domenica 9 specialità del giorno paccheri alla trabaccolara e fritto misto di pesce. Gruppo Musicale: Windsurf.

SIENA

Bella manifestazione a Piancastagnaio, dove da giovedì a domenica 9 si tiene la 14esima edizione della Festa dei pici e dei lumacci (lumache). Dalle 19 in poi, non manca l’animazione per i bambini.