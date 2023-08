La mappa delle sagre in Toscana, guida agli eventi del fine settimana

Firenze, 1 agosto 2023 – Tanti appuntamenti con le sagre in Toscana, la maggior parte concentrate nel fine settimana ma non solo. Ecco una selezione. Per segnalare sagre da aggiungere alla guida, scrivete a [email protected]

Tutte le sere fino a domenica 6 agosto sagra del piccione al camp osportivo “Viti” di Montecchio, frazione di Cortona. Evento tradizionale che taglia il traguardo delle 48 edizioni. Stand aperti dalle 19. Prenotazione al 328.2460960 oppure al 329.8952260.

Tutte le sere fino al 15 agosto, la sagra della bistecca a Galleno, frazione di Fucecchio, un appuntamento tradizionale che festeggia la 52esima edizione. Appuntamento al campo sportivo tutte le sere dalle 20. prenotazione obbligatoria al 320.9719333, segue musica dal vivo.

Da venerdì a domenica ultimi tre giorni per Sant'Amato a tavola, sagra organizzata nella frazione di Vinci. Stand gastronomico con specialità locali e musica dal vivo.

A Vicchio, al Lago Viola, dal 3 al 6 agosto c’è la festa del fritto misto e del tortello: sabato, domenica e festivi anche a pranzo. Prenotazioni al 350.933619 oppure 055.0741103.

Ultimi giorni per gustare la sagra del del moscardino e del polpetto organizzata a Talamone, frazione di Orbetello, da giovedì 3 a domenica 6 agosto. Appuntamento in via Cala di Forno 2 allo Sporting Club Talamone dalle 19,30, segue musica dal vivo.

Occhio alle date per la 32esima edizione della sagra del baccalà a Sant'Andrea al Civilesco, frazione di Magliano in Toscana, che si tiene fino a venerdì 4 agosto per poi riprendere dal 7 al 13. Stand aperti dalle 19,30.

A Colognole, frazione di Collesalvetti, si tiene la sagra del cinghiale: appuntamento dal 3 al 6 e dal 10 al 15 agosto. Stand aperto dalle 19,30 nell’area polivalente "Carlo Lenzi". Segue musica da ballo.

Non tutti conoscono Aquilea, piccola frazione di Lucca. Qui si tiene la 46esima edizione della sagra della zuppa, da venerdì a domenica sia questa che la prossima settimana. Dalle 19 si cena con la tipica zuppa di Aquilea, non mancano poi giochi per bambini e musica.

La sagra delle crisciolette (un tipico impasto di farina di granturco e grano duro) festeggia la 52esima edizione nel centro storico di Cascio, frazione di Molazzana. Aperta dal 4 al 6 agosto.

Sagra del pesce e patate allo stadio di Barga, tutte le sere dal 4 al 17 agosto. Stand aperti dalle 19,30, non manca la musica da ballo.

Tutte le sere fino a ferragosto Spianate, frazione di Altopascio, ospita la 44sima edizione della sagra della polenda a palle, nell’area feste dietro al campo sportivo. Stand aperti dalle 19,30, segue sempre musica dal vivo, prenotazioni al 334.7901020 (anche whatsapp). Dalle 21 apre il luna park. Domenica 6, dalle 18 alle 19, verrà distribuita gratis la polenda.

Farnocchia, frazione di Stazzema, ospita la sagra del magnifico tordello il 5 e 6 agosto e poi il 19 e 20. Stand aperti dalle 19,30. C’è anche un bus navetta segnalato sulla strada.

La sagra sul sagrato si tiene a Viareggio, nel quartiere della Migliarina, da venerdì a domenica in via Bartoletti angolo via della Gronda. Bis dall’11 al 13 agosto, stand aperti dalle 19,30. Menu tipico di terra e mare.

Tutte le sere fino al 6 agosto nel parco della Fratellanza in via del Secco a Lido di Camaiore si tiene “Il gusto fa festa”, la sagra organizzata dalla Misericordia. Stand aperti la sera dalle 19.

Da giovedì a domenica ultimi giorni con la sagra dell’Ardore organizzata a Querceta di Seravezza in via Alpi Apuane, al Marzocchino, subito dopo il cavalcaferrovia. Menu tipico versiliese la sera dalle 20, poi tombola e musica. Prenotazioni al 349.1076268 oppure al 340.7379011.

La cucina contadina massese protagonista da venerdì 4 a domenica 6 alla festa enogastronomica Burbughjon in via Oliveti, vicino allo stadio di Massa. Oltre alla tipica zuppa contadina burbughjon ci saranno altre specialità del luogo. Si cena dalle 20, non manca la musica.

Da venerdì a domenica ultimi tre giorni con la sagra della focaccetta e prodotti tipici locali a Soliera Apuana, frazione di Fivizzano, in località Lago Fario. Non mancano musica dal vivo e karaoke.

A Podenzana dal 4 al 6 agosto e dall'11 al 16 si tiene la tradizionale sagra del panigaccio. Appuntamento in località Il Gaggio, nei pressi del santuario della Madonna della Neve. Stand aperti dalle 19. Non manca la musica.

Cresce la sagra del cunigliolo fritto organizzata a La Serra di San Miniato, al padiglione del circolo Arci: quest’anno infatti si festeggia la 19esima edizione. Fino al 27 agosto appuntamento dal giovedì alla domenica (anche a ferragosto). Prenotazioni al 339.1639542.

Ultimo appuntamento (doppio) a Villa Campanile, frazione di Castelfranco di Sotto, con la “Festa del Contadino Antipasto Genuino”. sabato e domenica, con il gran finale e i fuochi d’artificio, dalle 19. Non manca la musica da ballo.

Alle Quattro Strade di Bientina, da venerdì 4 a domenica 6 agosto, il parco delle Sughere ospita la festa della grigliata e degli sgabei (pasta di pane fritta). Si cena dalle 19,30. Non manca la musica.

Da mercoledì 2 a domenica 6 agosto a Zambra, frazione di Cascina, si tiene la “sagra de Be' mi' tempi!” con un vario e ricco menu. Non manca la musica. Cassa aperta dalle 19,45, ma se si prenota online si può avere il tavolo per tutta la sera davanti alla pista da ballo o ricevere il codice per pagare velocemente in cassa. Info sul sito a questo link. La Polisportiva Zambra è in via Cammeo 246.

Da sabato 5 al 15 agosto Campo, frazione di San Giuliano Terme, ospita la sagra degli schiaffoni (pasta fatta a mano) in via Toniolo 123. Tutte le sere schiaffoni, brace e frati.

L’Aiale sotto le stelle è un evento organizzato per venerdì 4 agosto in via dell’Aiale a Prataccio, frazione di San Marcello Piteglio, dai cacciatori in ricordo dell'amico Mario. Menu a 20 euro (13 i bambini fino ai 13 anni), con il cinghiale protagonista. Si mangia dalle 20, fino alle 19 possibilità di asporto con menu a 12 euro. Prenotazioni al 328.6434071 oppure al 338.4929809. Serata con musica dal vivo grazie al Dj Set Supermegamix Claudio Venturi.