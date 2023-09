Sagre in Toscana, l’estate si saluta a tavola: la guida del fine settimana

Firenze, 16 settembre 2023 – L’estate sta finendo, la stagione delle sagre no: si cominciano ad affacciare sapori più autunnali come funghi, tartufi, cinghiale, polenta. Ecco una guida agli appuntamenti del fine settimana. Per segnalazioni [email protected].

AREZZO

A Monterchi si tiene la sagra della polenta in centro storico e in piazza Mercatale. Stand aperti sabato dalle 18, domenica dalle 11,30.

A Montagnano, frazione di Monte San Savino, sabato e domenica e poi dal 21 al 24 sagra della nana (cioè l'anatra selvatica). Stand aperti dalle 19, seguono spettacoli.

Festa della ribollita a Vacchereccia, frazione di San Giovanni Valdarno, sabato e domenica. Stand aperti alla parrocchia Ss. Salvatore sabato dalle 16, domenica dalle 10.

FIRENZE

Continua fino al 24 settembre al Girone, frazione di Fiesole, la sagra del tartufo. Appuntamento al circolo Arci Il Girone sulla vecchia via Aretina. Due turni: 19,30 e 21,15. prenotazione consigliata al 331.4480285.

Sabato e domenica a Barberino di Mugello, circolo Arci Bruno Baldini, si tiene la sagra del Circolo. Prenotazione obbligatoria allo 055.841219. Sabato cacciucco, domenica tortellata.

Sagra del tortello e del fungo porcino a Scarperia, sabato e domenica e poi il 23 e 24 settembre. Appuntamento al circolo Mcl di Scarperia, stand aperti dalle 19 (domenica anche a pranzo dalle 12).

A Vitolini, frazione di Vinci, oggi e domani sagra della schiacciata con l'uva in piazza della Chiesa. Oggi cena, domenica stand aperti dalle 15.

Sabato e domenica a Le Botteghe, frazione di Fucecchio, sagra del galletto nostrale al circolo Arci in via del Colle 53. Stand aperti dalle 19,30, prenotazione obbligatoria al 366.4064362 oppure 338.5303999.

A Baccaiano di Montespertoli sabato (a cena) e domenica (anche a pranzo) sagra della ranocchiocciola al circolo Arci La Pinetina in piazza Livatino. Prenotazioni al 366.1236248.

Sagra del cacciucco e dei gamberoni alla griglia di Rufina oggi e domani allo stadio comunale Bresci. Orari: feriali 19, festivi 12 e 19.

Domenica 17 a Bivigliano, frazione di Vaglia, sagra della schiacciata. Stand aperti dalle 10.

A Vicchio la festa del tortello, porcino e cinghiale al Lago Viola sia a pranzo che a cena sabato e domenica, poi anche il prossimo fine settimana. Prenotazioni al 350.1933619 o al 366.1500599.

GROSSETO

Sagra del porcino e del maialino ad Arcille, frazione di Campagnatico, sabato e domenica e poi dal 22 al 24 settembre. Domenica anche a pranzo.

LUCCA

Domenica 17 settembre a Capannori, in piazza Aldo Moro dalle 19, si tiene la singolare sagra delle sagre, con la partecipazione di numerose sagre di zona e quindi con una bella varietà di proposta gastronomica.

MASSA-CARRARA

La frazione di Monti a Licciana Nardi ospita sabato e domenica gli ultimi due giorni della sagra del fungo. Prenotazioni al 338.2696673, appuntamento al campo sportivo Don Bosco. Sabato cena, domenica anche pranzo.

PISTOIA

Serra Pistoiese, frazione di Marliana, ospita sabato 16 la sagra della patata fritta: dalle 15 inizia la distribuzione gratuita delle patate, alle 18 la premiazione della patata più grossa e più strana. Non mancano musica dal vivo e necci.

PRATO

Sabato e domenica a Poggio alla Malva, frazione di Carmignano, in via Fratelli Buricchi, si tiene la tradizionale sagra della polenta, dei funghi porcini e del cinghiale. Stand aperto dalle 19, domenica anche a pranzo dalle 12. Prenotazione obbligatoria per il pranzo al 331.2160236, per la sera non è necessaria.

SIENA

A Montepulciano Stazione si tiene la sagra dell'ocio: sabato e domenica con repliche dal 22 al 25. Protagonista il papero (ocio in dialetto) ma non solo. Appuntamento al circolo Sportivo I Tigli. Stand aperti dalle 19,30, domenica 24 pranzo su prenotazione al 347.3559971 o 334.6208063. Lunedì 25 pranzo della fiera al ponte.

Tradizionale sagra del fungo a Pievescola, frazione di Casole d'Elsa: ultimi due giorni. Sabato 16 alle 16 apertura osteria La Piazzetta, alle 20 cena a La Querce, segue musica. Domenica 17 mercatino e raduno auto e moto d’epoca fin dal mattino, alle 10 messa, alle 12 pranzo a La Querce, alle 16 apertura osteria La Piazzetta, alle 20 cena a La Querce, segue musica.