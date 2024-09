Sabrina Bambagiotti espone a Sansepolcro Art Gallery

Arezzo, 19 settembre 2024 – “Memorie di emozioni custodite nel cuore e l'inquietudine del vivere quotidiano in un desiderio di luce capace di far posto al buio della notte”: così la pittrice altotiberina Sabrina Bambagiotti definisce i suoi lavori che saranno in mostra da sabato 21 settembre (con vernissage alle 17.30) a Sansepolcro Art Gallery, la realtà espositiva fondata da Marcello Medici e Stefano Vannini in via XX Settembre 16 nella città pierfrancescana. L’amore per l’arte e la bellezza per questa creativa sono un’eredità familiare fin da quando, durante l’infanzia, cercava e trovava nella natura quella bellezza, pace e meraviglia. Da adulta la vita quotidiana l’ha poi allontanata per molti anni da quello stato di grazia e la maturità ormai sopraggiunta ha portato con sé il coraggio di accettare la parte oscura dell’anima. Come tutti, con un po' di fatica, Sabrina è riuscita a far convivere il bello e il brutto che la vita porta con sé e ad accoglierli entrambi. Così ha iniziato a dipingere e nel 2023 ha esposto per la prima volta al Palazzo dei Piceni di Roma in occasione della collettiva "Donne in luce". L’esposizione odierna si intitola “I viaggi dell’anima” e resta aperta fino a venerdì 11 ottobre. Da vedere senz’altro.