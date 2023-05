Sabato per la Giornata Internazionale dei Musei, Casa Bruschi propone "Insolite e sostenibili invenzioni" per bambini e ragazzi

Arezzo, 17 maggio 2023 – In occasione della Giornata Internazionale dei Musei ed in linea con il programma delle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo, Casa Bruschi organizza sabato 20 maggio alle ore 16 un percorso dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni dal titolo "Insolite e sostenibili invenzioni" per scoprire gli oggetti scientifici della Collezione Bruschi che suggeriranno ai piccoli visitatori le buone pratiche per tutelare la salute e il benessere globale. Il costo a bambino è di € 8.

Domenica 21 maggio, grazie alla rinnovata collaborazione fra l’Associazione Nazionale Case della Memoria e l’Associazione Dimore Storiche Italiane, la Casa Museo Ivan Bruschi aprirà gratuitamente le porte per tutti i visitatori, interessati a conoscere la collezione dell’illustre antiquario aretino e la mostra fotografica “La sottilità dell’aria”. Arezzo e il suo territorio negli Archivi Alinari”.

L’opportunità è data dalla XIII edizione Giornata Nazionale Dimore Storiche, a cui aderiscono oltre 400 luoghi in tutta Italia. La visita sarà possibile anche su prenotazione sul sito Adsi.

Per informazioni e prenotarsi è possibile contattare il numero 0575354126 o scrivere a [email protected]